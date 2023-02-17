Лукашенко – Путину: «Готовы выйти на производство самолёта, который себя хорошо в Украине показывает»

Все, о чем договаривались Беларусь и Россия в сфере обороны и безопасности на 2022 год, выполнено на 100 %. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая личная встреча двух лидеров в 2023 году проходит в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

О ней главы государств договорились еще в начале февраля во время телефонного разговора. Понятное дело, в первую очередь Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули вопросы экономической интеграции. Прошлый год для союзников был рекордным: взаимная торговля составила 50 миллиардов долларов. Что касается союзных программ, то порядка 80 % от всего объема уже реализованы. Такие результаты не могут не радовать. Но и расслабляться не стоит.

Агрессивную политику в отношении Союзного государства Запад не прекращает, пытаясь все сильнее душить страны санкциями. Но что на деле? Ограничения работают явно не в пользу их инициаторов. Беларусь и Россия смотрят на перспективу. Потенциал Союзного государства необходимо использовать всецело, особенно в промышленной кооперации – уверены лидеры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. Ваши компании на более 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукты. Все кричали: вот, в Беларуси разбежались, в Россию ушли и прочее. Только в Беларуси заказали в Россию на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских, то проще несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь «миролюбивым» странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Импортозамещение все-таки продвигается. Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно – месяца три назад, по обороне и безопасности белорусская сторона 100 % выполнила по прошлому году. Чтобы понимали присутствующие, и вам скажу, у нас всегда, помните, и КАМАЗ, и МАЗ всегда какая-то волокита была.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Это конкуренция называется. Александр Лукашенко:

Да, вы знаете, а сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем товары для КАМАЗа, комплектующие, а КАМАЗ делает для нас. То есть эта конкуренция привела к тому, когда ушли, вот так вот работают. И рынка хватает. Вы когда-то в ЕврАзЭС поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот, я вам должен доложить, что Белорусы делают для МС-21 и Superjet до тысячи комплектующих. То есть кооперация, у нас три завода – два военных и один гражданский. Они раньше были ремонтными, а сегодня производят уже комплектующие. И, как мне дожили в правительстве, готовы выйти на производство самолета, который себя хорошо в Украине показывает, штурмовик. Рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации технологической. То есть, углубляемся, все делаем, чтобы преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают.