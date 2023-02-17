Дмитрий Лукашенко: «Снежный снайпер» – это площадка, чтобы воплотить мечты детей в реальность

В «Раубичах» стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 168 мальчиков и девочек борются за награды турнира. Они уже прошли региональные и областные отборы и вышли в республиканский финал. Все эти ребята – любители, но показывают уверенные результаты и настоящую борьбу.

В первый день турнира состоялись шесть спринтерских гонок – по одной у мальчиков и девочек в каждой из трех возрастных групп. Все они получили призы и ценные подарки, но самое главное – эмоции и настроение праздника, которое сумели создать организаторы. И, конечно, возможность проявить себя и воплотить в жизнь мечту – заниматься биатлоном. Кроме того, ребята, которые показали самые высокие результаты, обретают возможность продолжить обучение в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:

Биатлон нашей республики – этот спорт один из самых продвинутых зимних видов. Вы знаете, что наши спортсмены всегда выступают в авангарде всех престижных мероприятий, соревнований. Поднимаются на пьедестал на Олимпийских играх, чемпионатах мира. И вообще, популяризация этого вида спорта в нашей стране – это полностью заслуга наших спортсменов. Детишки берут с них пример. А «Снежный снайпер» является площадкой, чтобы их мечты воплотить в реальность. Пусть даже на любительском уровне.