Во всех районах Минской области прошли учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. Во всех районах Минской области прошли учредительные собрания по созданию Белорусской политической партии «Белая Русь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Во всех районах Минской области прошли учредительные собрания по созданию Белорусской политической партии «Белая Русь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Центральный регион представит 131 делегат. Это работники различных сфер (образования, культуры, АПК, промышленности) и молодежь. В Воложинском районе выбрали пять представителей.
С подробностями – Анна Куртасова.
Дмитрий Ожерельев делает ставку на здоровый образ жизни. Вся его деятельность связана со спортом. Ежедневно – зарядка, по графику – волейбол. В свое время окончил педагогический университет имени Танка по специальности учитель физкультуры. Далее вернулся в Воложин на тренерскую работу. Сейчас здесь же возглавляет детско-юношескую спортивную школу.
Далее смотрите в видео.
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