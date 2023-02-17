Во всех районах Минской области прошли учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. Во всех районах Минской области прошли учредительные собрания по созданию Белорусской политической партии «Белая Русь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Ожерельев делает ставку на здоровый образ жизни. Вся его деятельность связана со спортом. Ежедневно – зарядка, по графику – волейбол. В свое время окончил педагогический университет имени Танка по специальности учитель физкультуры. Далее вернулся в Воложин на тренерскую работу. Сейчас здесь же возглавляет детско-юношескую спортивную школу.

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