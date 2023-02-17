Больше 60 лет вместе. Одна из минских семей поделилась секретом счастливой супружеской жизни

Новости Беларуси. В Минске прошел форум «Гармония в семье – созидание в обществе». Он собрал около 50 молодых супружеских пар, а также семьи, которые прожили много лет вместе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошел форум «Гармония в семье – созидание в обществе». Он собрал около 50 молодых супружеских пар, а также семьи, которые прожили много лет вместе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Встреча прошла в теплой и душевной обстановке в форме диалога. Представители золотого поколения передавали молодежи свой опыт. Секретом семейного счастья поделились супруги Горошко, которые в браке 64 года. А семья Стадник, отметившая в 2022 году золотую свадьбу, рассказала о том, как пронести любовь через года. Супруги, не так давно обменявшиеся кольцами, говорили о романтике в отношениях и воспитании детей.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Год только начался, и впереди еще очень много праздников, в том числе и День семьи, который мы празднуем ежегодно. И я уверена в том, что уже это могут быть новые форматы встреч, когда молодые семьи смогут организовать такие мероприятия, приглашать тех, кто уже имеет опыт определенный в семейной жизни.
Семья Горошко:
Супружеская жизнь у нас пошла уже 64-й год. Любовь, которая с самого первого дня и на долгие годы.
– Мы влюбились сразу друг в друга. Может быть, не с первого дня. Он-то с первого дня, а я, может, и не с первого – через недельку.
Душевную обстановку дополняли выступления артистов. На форуме также были представители духовенства, которые обозначили взгляд церкви на семейный уклад. Подобные встречи планируют сделать традиционными. Все участники форума получили памятные подарки, которые украсят их семейный очаг.
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