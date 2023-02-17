Больше 60 лет вместе. Одна из минских семей поделилась секретом счастливой супружеской жизни

Новости Беларуси. В Минске прошел форум «Гармония в семье – созидание в обществе». Он собрал около 50 молодых супружеских пар, а также семьи, которые прожили много лет вместе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча прошла в теплой и душевной обстановке в форме диалога. Представители золотого поколения передавали молодежи свой опыт. Секретом семейного счастья поделились супруги Горошко, которые в браке 64 года. А семья Стадник, отметившая в 2022 году золотую свадьбу, рассказала о том, как пронести любовь через года. Супруги, не так давно обменявшиеся кольцами, говорили о романтике в отношениях и воспитании детей.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Год только начался, и впереди еще очень много праздников, в том числе и День семьи, который мы празднуем ежегодно. И я уверена в том, что уже это могут быть новые форматы встреч, когда молодые семьи смогут организовать такие мероприятия, приглашать тех, кто уже имеет опыт определенный в семейной жизни.

Семья Горошко:

Супружеская жизнь у нас пошла уже 64-й год. Любовь, которая с самого первого дня и на долгие годы.

– Мы влюбились сразу друг в друга. Может быть, не с первого дня. Он-то с первого дня, а я, может, и не с первого – через недельку.