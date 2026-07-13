Лукашенко проверяет реконструкцию зданий ремонтных мастерских в Шкловском районе
Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрит перспективы развития подобных организаций в стране. Глава государства находится с рабочей поездкой в Шкловском районе, где посещает реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент начал с главной задачи: сделать здесь образцовую сельхозтехнику. Александр Лукашенко заявил, что райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Глава государства отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские машины в мультибрендовых центрах за рубежом.
До начала реконструкции на территории агросервиса в Шклове находилось почти два десятка зданий и сооружений 1950-1970-х годов постройки. Было принято решение о сносе части из них и создании на этой территории современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране. Реконструкция мастерских, начатая в апреле 2025 года, практически завершена. Центральный цех предназначен для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормо- и зерноуборочных машин. Есть также обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станция технического обслуживания легковых автомобилей.
Проведенная реконструкция позволила создать современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов – доильных залов, холодильного оборудования.
Еще до завершения реконструкции с мая 2026 года в мастерских начали производить ремонт сельхозтехники ряда местных хозяйств. Сформированы выездные бригады, которые могут обслуживать машины непосредственно в полях. Для снижения затрат проводятся централизованные закупки запасных частей у заводов-производителей. После прохождения аттестации мастерских будут заключены договоры на сервисное обслуживание техники.
Напомним, на прошлой неделе при рассмотрении кадровых вопросов, Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране.
Лукашенко: в Шкловском районе создано все для того, чтобы работать – подробности.