Лукашенко проверяет реконструкцию зданий ремонтных мастерских в Шкловском районе

Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрит перспективы развития подобных организаций в стране. Глава государства находится с рабочей поездкой в Шкловском районе, где посещает реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент начал с главной задачи: сделать здесь образцовую сельхозтехнику. Александр Лукашенко заявил, что райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Глава государства отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские машины в мультибрендовых центрах за рубежом.