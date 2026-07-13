Число утонувших на белорусских пляжах снизилось более чем на 20%

В Беларуси число утонувших на пляжах снизилось более чем на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зафиксировано 103 летальных случая, в том числе погибли 7 несовершеннолетних.

Главная причина трагедий – личная неосторожность, купание в запрещенных местах и употребление алкоголя. Особую опасность представляют «дикие» пляжи: там есть резкие обрывы дна, сильное течение и коряги, а спасателей нет. В ряде регионов утонули подростки, отдыхавшие без взрослых; в Витебской области 13-летний юноша погиб, пытаясь достать мяч из пруда.

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:

Реализуется по поручению министра комплекс мероприятий, направленных на обучение деток плаванию. Реализуется он на территории загородных лагерей, где есть бассейны. Работники МЧС также совместно с представителями ОСВОД проводят обучающие мероприятия, рассказывают, как правильно себя вести. В этом году уже проведено более 200 таких мероприятий, обучены более 20 тысяч детей.

Для профилактики прокуратура проверяет места отдыха: в 2026 году нарушения выявлены во всех регионах, внесено свыше 130 актов надзора.