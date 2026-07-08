Лукашенко: в Шкловском районе создано все для того, чтобы работать

От кадровых решений – к задачам государственного масштаба. Александр Лукашенко 8 июля обновил управленческую команду сразу по нескольким ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначения коснулись Администрации Президента, Комитета госконтроля и местной вертикали власти.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Обычно по средам глава государства работает с документами либо принимает госслужащих с докладами (если не в командировке). Но эта среда стала кадровой. Решения приняты исходя из вчерашнего совещания. Тем самым глава государства подчеркивает для всей вертикали власти – надо шевелиться. Время активных шагов. Главе государства приходится решать глобальные задачи и по экономике, и безопасности. Как только выдалось окно в плотном графике – Первый снова взялся за восточную косу. Горецкий, Шкловский, Белыничский, Круглянский, Могилевский районы – это лучшие земли на востоке страны. А со Шкловского началась эпопея возрождения села.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шкловчане не в восторге от того, что я частенько бываю в Шкловском районе. Там ничего не заржавеет. Сколько я буду работать, столько я внимания буду уделять. Зная хорошо Шкловский район, я хочу создать относительно образцовый район для копирования по всей стране. Смог же Лукашенко, будучи председателем, превратить хозяйство-аутсайдер в совхоз-миллионник. Но каждая инспекция этих земель заканчивалась неутешительными выводами. В последние два года состоялась череда серьезных разговоров по развитию Шкловского региона. Последний раз – обстоятельный, даже эмоциональный, в конце сентября 2025 года. Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце.

Вчера были приняты структурные преобразования, а сегодня – кадровые решения. Александр Лукашенко:

Вчера было принято решение о том, что мы из республиканской собственности вам передаем все предприятия. Комбикормовый завод – как игрушка. Никогда такого не было. И химия, и сельхозтехника. Все есть для того, чтобы там работать. Поэтому имейте в виду, что косяки бывшие будете исправлять. Надежда Николаевна очень хорошо знает Шкловский район, спать вам там спокойно не придется. Председатели райисполкомов на особом контроле у главы государства. А после перераспределения полномочий – стали президентами на местах. От их расторопности зависит качество жизни в регионах, развитие которых – один из приоритетов государственной политики. Чтобы Беларусь была страной равных возможностей, точки производственного роста должны быть в самих регионах. Центральная фигура – руководитель базового уровня.