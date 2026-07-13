Репетиции детского конкурса «Витебск-2026» прошли на киностудии «Беларусьфильм»

«Славянский базар» расширяет свои границы: подготовка к главному культурному событию лета идет на киностудии «Беларусьфильм». Здесь прошли первые репетиции участников 24-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026». Перед юными исполнителями стояла непростая задача: за несколько часов добиться слаженного звучания с прославленным академическим концертным оркестром Михаила Финберга.

По правилам конкурса, во второй день состязания каждый участник в возрасте от 8 до 14 лет должен исполнить одну из конкурсных песен под живой аккомпанемент. Юные артисты доказали, что на «Славянский базар» не привозят проходных номеров.

Елизавета Цуприк, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» (Беларусь):

Постоянно кто-то говорит, что без победы не возвращайся, ты должна победить, ты самая крутая и так далее. Но все равно я еду не для того, чтобы что-то доказать. Я хочу подарить свой вокал людям, подарить свою музыку людям и также иностранным нашим гостям, потому что это все равно разные культуры и это очень интересно.

Максим Рассоха, художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга:

Сложность работы с детьми в том, что дети еще юные, наивные, открытые и им нужно помогать, подсказывать и вести. Задача оркестра – как фонограмма, которая все время сама идет, они просто под нее поют. У нас задача – им помочь, чтобы они не растерялись, и вести их вперед, способствовать их победе, в данном случае – на этом конкурсе.