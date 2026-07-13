Около 70 тонн мака и конопли выявили сотрудники МВД за июнь 2026-го в ходе спецоперации

В Беларуси продолжается специальная программа МВД «Мак», направленная на ликвидацию нарко-сырьевой базы растительного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она действует до 15 сентября и объединяет усилия милиции и других правоохранительных структур и общественных формирований.

Только в июне выявлено и уничтожено почти 70 тонн мака и конопли. За незаконные посевы составлено более 600 административных протоколов.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

МВД напоминает: выращивание либо сохранение на своих участках наркосодержащих культур влечет предусмотренную законом ответственность. В случаях выявления незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин, а за возделывание таких растений с целью сбыта предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

Граждане, на чьих участках произрастают наркосодержащие растения, не только сами нарушают закон, но и способствуют совершению правонарушений лицами, потребляющими наркотики. Руководителям субъектов хозяйствования следует добросовестно относиться к обработке полей, внимательно осматривать все подведомственные земли.