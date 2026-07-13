Прямой эфир

Около 70 тонн мака и конопли выявили сотрудники МВД за июнь 2026-го в ходе спецоперации

13 июля 2026 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси продолжается специальная программа МВД «Мак», направленная на ликвидацию нарко-сырьевой базы растительного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она действует до 15 сентября и объединяет усилия милиции и других правоохранительных структур и общественных формирований.

Около 70 тонн мака и конопли выявили сотрудники МВД за июнь 2026-го в ходе спецоперации-2

Только в июне выявлено и уничтожено почти 70 тонн мака и конопли. За незаконные посевы составлено более 600 административных протоколов. 

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
МВД напоминает: выращивание либо сохранение на своих участках наркосодержащих культур влечет предусмотренную законом ответственность. В случаях выявления незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин, а за возделывание таких растений с целью сбыта предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. 

Граждане, на чьих участках произрастают наркосодержащие растения, не только сами нарушают закон, но и способствуют совершению правонарушений лицами, потребляющими наркотики. Руководителям субъектов хозяйствования следует добросовестно относиться к обработке полей, внимательно осматривать все подведомственные земли. 

Около 70 тонн мака и конопли выявили сотрудники МВД за июнь 2026-го в ходе спецоперации-4

При обнаружении маковых побегов или кустов конопли их нужно уничтожать немедленно. О любых фактах незаконного оборота можно сообщить по телефону 102 или через чат-бот МВД «Мы всегда рядом».

# МВД Беларуси # Андрей Кудрицкий

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг – постановление Минтруда
13 июля 2026 06:47

В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг – постановление Минтруда

Лукашенко поздравил народ Черногории с Днем государственности
13 июля 2026 06:27

Лукашенко поздравил народ Черногории с Днем государственности

«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН
13 июля 2026 06:20

«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН