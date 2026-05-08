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Соболенко уверенно вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Риме

08 мая 2026 11:31
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Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На старте соревнований белоруска легко справилась с Барборой Крейчиковой. Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. Счет – 6:2, 6:3. Лидер мирового рейтинга допустила две двойные ошибки при семи у оппонентки, дежурно исполняла первую подачу 63 % и реализовала 4 из 9 брейкпоинтов. В следующем раунде главная фаворитка померяется силами с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Ранее девушки играли трижды. На плечами Соболенко две виктории.

# Теннис # Арина Соболенко

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