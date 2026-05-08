Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте соревнований белоруска легко справилась с Барборой Крейчиковой. Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. Счет – 6:2, 6:3. Лидер мирового рейтинга допустила две двойные ошибки при семи у оппонентки, дежурно исполняла первую подачу 63 % и реализовала 4 из 9 брейкпоинтов. В следующем раунде главная фаворитка померяется силами с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Ранее девушки играли трижды. На плечами Соболенко две виктории.