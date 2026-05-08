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В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет

08 мая 2026 11:26
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По информации главы администрации Центрального района столицы Валерия Вороницкого, в Минске начались работы над первым этапом проекта по расширению участка Долгиновского тракта, сообщает агентство «Минск-Новости». 

В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет-1

Фото: pixabay

Согласно проекту, работы будут вестись в сторону Старовиленского тракта от переулка Червякова. Они пройдут в три этапа, первый из которых уже стартовал и предполагает перенос разворотного трамвайного кольца. Данные работы планируется закончить к концу текущего года. Далее последуют еще два этапа проекта, реализация которых должна состояться до конца 2027 года. 

В Минске планируют обновить около 2 млн кв. м дорог в 2026 году.

# Новости Минска и Минской области # Дороги # Ремонт

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