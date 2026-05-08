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В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ

08 мая 2026 11:24
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Современные технологии – в деле подготовки квалифицированных специалистов. Новый корпус энергетического факультета Белорусского национального технического университета открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ-2

Новое 12-этажное здание рассчитано на 886 студентов. Внутри расположились учебные аудитории, вычислительный центр, актовый и конференц-залы. Инфраструктура комплекса также включает библиотеку и гостиницу на 36 мест. Собственный редакционно-издательский отдел обеспечит полный цикл выпуска печатной продукции.

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ-4

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Энергосистема сегодня представляет собой сотни тысяч километров электрических сетей, тысячи километров тепловых сетей. Для того чтобы эксплуатировать все эти сети, в первую очередь необходимы люди. Эти люди должны обладать необходимыми компетенциями и уметь работать на современном высокотехнологическом оборудовании. Корпус, который сегодня открылся в Белорусском национальном техническом университете, как раз и служит для того, чтобы студенты получили необходимое образование, чтобы удовлетворять потребности современной энергетики.

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ-6

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Развитие инженерного образования в Республике Беларусь является одним из приоритетных направлений развития высшей школы. Мы видим, насколько быстро, стремительно развиваются технологии, насколько важно, чтобы сегодня студенты проходили обучение на современном оборудовании, которое в полной мере позволяет не только адаптироваться под те условия, которые развиваются на наших предприятиях, на наших организациях энергетического комплекса, но и заглянуть вперед.

В Беларуси планируется открыть еще четыре подобных объекта на базе технических вузов. Так, в БНТУ ввели в эксплуатацию Центр компетенций по цифровому машиностроению. 

# БНТУ # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Денис Мороз # Андрей Иванец

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