В Минске открылась выставка конструктора «Легоу»

Персонажи мультфильмов, супергерои, картины и скульптуры из конструктора. Все это можно увидеть на выставке «Легоу», которая открылась в Минске, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Для посетителей подготовили множество интерактивных зон. Взрослые и дети смогут создать свое уникальное мыло или же бомбочки для ванн. Организован и полезный для развития мелкой моторики мастер-класс. Здесь детям покажут, как сделать слайм или игрушку-антистресс.

Мне больше всего понравился зоопарк и Дедушка Мороз. Я хочу сюда еще раз вернуться.

Мне очень нравится, что меня родители сюда меня привели. Я очень люблю собирать лего.

Наталья Палатка, менеджер зала выставки «Легоу»:

Ограничений по возрасту абсолютно никаких нет. Самые младшие наши посетители любят пособирать конструктор. Ребята постарше уже могут поиграть на виртуальной реальности, сделать различные мастер-классы и поуправлять экскаватором. Родители, например, папы, тоже очень любят экскаватор. А мамы любят рисовать 3D-ручкой.