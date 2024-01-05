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В Минске открылась выставка конструктора «Легоу»

05 января 2024 17:41
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Персонажи мультфильмов, супергерои, картины и скульптуры из конструктора. Все это можно увидеть на выставке «Легоу», которая открылась в Минске, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

В Минске открылась выставка конструктора «Легоу»-1

Для посетителей подготовили множество интерактивных зон. Взрослые и дети смогут создать свое уникальное мыло или же бомбочки для ванн. Организован и полезный для развития мелкой моторики мастер-класс. Здесь детям покажут, как сделать слайм или игрушку-антистресс.

В Минске открылась выставка конструктора «Легоу»-4

Мне больше всего понравился зоопарк и Дедушка Мороз. Я хочу сюда еще раз вернуться.

В Минске открылась выставка конструктора «Легоу»-7

Мне очень нравится, что меня родители сюда меня привели. Я очень люблю собирать лего.

В Минске открылась выставка конструктора «Легоу»-10

Наталья Палатка, менеджер зала выставки «Легоу»:
Ограничений по возрасту абсолютно никаких нет. Самые младшие наши посетители любят пособирать конструктор. Ребята постарше уже могут поиграть на виртуальной реальности, сделать различные мастер-классы и поуправлять экскаватором. Родители, например, папы, тоже очень любят экскаватор. А мамы любят рисовать 3D-ручкой.

В Минске открылась выставка конструктора «Легоу»-13

Окунуться в мир конструктора жители и гости столицы смогут по 18 февраля на выставке «Легоу». Она находится в Минске в торговом центре «Палаццо».

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

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