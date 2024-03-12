Лукашенко: промышленные запасы нефти составляют 45 млн тонн, а мне объясняют – выкачали всё

Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.
Ностальгия по советскому времени в Беларуси чаще всего связана с машеровским периодом. Это было самое нефтеносное время в нашей истории. Сейчас вроде как и запасы нашли, но результат не тот.
Лукашенко: запасы белорусской нефти показали рекордный за последние 40 лет прирост.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бывало, в советские времена мы добывали максимум сколько миллионов тонн нефти?
– Около восьми миллионов тонн нефти.
– Пусть будет около восьми – по моим данным, девяти. Хорошо. Я не зря называю эту цифру. Наши природные и геологические условия в Беларуси все знают. Девять миллионов тонн, пусть восемь, мы добывали нефти. Сегодня добываем примерно два миллиона, попутный газ и прочее. В чем дело? Мне объясняют: выкачали все. Я в это не верю. Что дальше? 20 тысяч тонн – это слезы. Какие перспективы по разработке скважин, что будем делать с трудноизвлекаемыми запасами? На сколько лет вперед прописаны планы по геологоразведке? Хватает ли собственных специалистов и оборудования?
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