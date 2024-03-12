Лукашенко: промышленные запасы нефти составляют 45 млн тонн, а мне объясняют – выкачали всё

Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.

Ностальгия по советскому времени в Беларуси чаще всего связана с машеровским периодом. Это было самое нефтеносное время в нашей истории. Сейчас вроде как и запасы нашли, но результат не тот.