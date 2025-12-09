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В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида

09 декабря 2025 18:29
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Мировое сообщество 9 декабря вспоминает жертв геноцида. В память о замученных и невинно убитых сегодня молились в стенах храма Воздвижения Креста Господня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида-2

Православная церковь возведена на территории, где раньше находился лагерь смерти Шталаг 352. Здесь в годы Великой Отечественной войны были убиты и замучены около 80 тысяч человек. Узников содержали в полуразрушенных бараках в нечеловеческих условиях. Люди умирали тысячами.

В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида-4

Сегодня на территории массового захоронения расположен мемориальный комплекс «Масюковщина». Отдать дань памяти погибшим сюда пришли представители общественных объединений и городской власти, а также молодежь. К монументу легли цветы.

В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида-6

Самое главное – это не забывать, а просто помнить. Потому что если мы будем забывать наше прошлое – оно нас настигнет в будущем. 

В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида-8

Я гражданин России, который решил прийти почтить память о геноциде белорусского народа. Это надо помнить вечно, потому что это были самые тяжелые времена для всего народа. 

В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида-10

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Очень важно, что сегодня с нами молодежь. И молодые люди не просто идут возлагать цветы. Они проводят всевозможные конференции, делают доклады, изучают архивы, чтобы на самом деле понимать, какая это была трагедия для нашей страны.

# Великая Отечественная война # Артем Цуран

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