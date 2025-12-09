В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида

Мировое сообщество 9 декабря вспоминает жертв геноцида. В память о замученных и невинно убитых сегодня молились в стенах храма Воздвижения Креста Господня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Православная церковь возведена на территории, где раньше находился лагерь смерти Шталаг 352. Здесь в годы Великой Отечественной войны были убиты и замучены около 80 тысяч человек. Узников содержали в полуразрушенных бараках в нечеловеческих условиях. Люди умирали тысячами.

Сегодня на территории массового захоронения расположен мемориальный комплекс «Масюковщина». Отдать дань памяти погибшим сюда пришли представители общественных объединений и городской власти, а также молодежь. К монументу легли цветы.

Самое главное – это не забывать, а просто помнить. Потому что если мы будем забывать наше прошлое – оно нас настигнет в будущем.

Я гражданин России, который решил прийти почтить память о геноциде белорусского народа. Это надо помнить вечно, потому что это были самые тяжелые времена для всего народа.