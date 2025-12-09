Широкий ассортимент! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера впервые открывается в Гродно

Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным. Ярмарка рыбы и деликатесов Севера впервые в Гродно. Она начнет свою работу уже 10 декабря. Разместится на улице Дзержинского, 7, в магазине « Копеечка » .

Наши гости всегда для нас в приоритете. В нашем ассортименте есть марлин, тунец, это вообще атлантическая рыба. Марлин – это белковая рыба. То есть многие родители не покупают рыбу детям, потому что кто-то добавляет жидкий дым, еще что-то, то есть искусственно ее коптят. У нас нет искусственного копчения, мы не добавляем жидкий дым. Это чисто белковая рыбка и очень полезна детям.