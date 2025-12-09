Прямой эфир

Широкий ассортимент! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера впервые открывается в Гродно

09 декабря 2025 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным. Ярмарка рыбы и деликатесов Севера впервые в Гродно. Она начнет свою работу уже 10 декабря. Разместится на улице Дзержинского, 7, в магазине «Копеечка».

Широкий ассортимент! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера впервые открывается в Гродно-2

Ассортимент широкий: икра, красная рыба, белая масляная, рулеты, стейки, копченая и вяленая рыба. А продавцы готовы поделиться интересной информацией об особенностях продукции. Дары моря отличаются своими полезными свойствами. И, конечно, вкусные предложения с прилавков можно продегустировать.

Широкий ассортимент! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера впервые открывается в Гродно-4

Наши гости всегда для нас в приоритете. В нашем ассортименте есть марлин, тунец, это вообще атлантическая рыба. Марлин – это белковая рыба. То есть многие родители не покупают рыбу детям, потому что кто-то добавляет жидкий дым, еще что-то, то есть искусственно ее коптят. У нас нет искусственного копчения, мы не добавляем жидкий дым. Это чисто белковая рыбка и очень полезна детям.

Широкий ассортимент! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера впервые открывается в Гродно-6

Вкусный набор к праздникам можно купить заранее и заморозить. Продавцы заверяют: свои полезные свойства деликатесы не потеряют. Ярмарка продлится по 14 декабря включительно. И будет работать с 9:30 до 19 часов.

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: когда в стране двоевластие – всех вынуждают занимать чью-то сторону
09 декабря 2025 18:49

Лазуткин: когда в стране двоевластие – всех вынуждают занимать чью-то сторону

В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида
09 декабря 2025 18:29

В мемориальном комплексе «Масюковщина» возложили цветы в память о жертвах геноцида

«Там проблем выше крыши». Президент о ситуации на белорусско-украинской границе
09 декабря 2025 18:26

«Там проблем выше крыши». Президент о ситуации на белорусско-украинской границе