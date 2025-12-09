«Там проблем выше крыши». Президент о ситуации на белорусско-украинской границе

9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любой конфликт – это фиаско для политиков и страшное испытание для людей. Белорусский лидер как раз в интересах всех европейцев с начала украинского конфликта предлагает сесть за стол переговоров. Подобная риторика у Белого дома. Но конфликт легче предотвратить, чем остановить. Порой лобби войны сильнее здравого смысла.
Беларусь – государство на стыке цивилизации и геополитических интересов. Так называемый Балто-Черноморский бассейн – это и пересечение трансконтинентальных коридоров, и стратегический плацдарм.
А сейчас противостояние между коллективным Западом и глобальным Востоком лишь нарастает. На Западе не хотят отрекаться от своей экспансии, на Востоке – мириться с однополярным миром. Поэтому даже разрешение украинского конфликта не сулит нам штиль.
Муравейко сравнил обстановку вокруг Беларуси с июнем 41-го.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе, хотя там проблем выше крыши. Много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке, и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины: и строить заставы, и вооружать пограничников.
Более того, во второй линии приходится за пограничниками выставлять Вооруженные Силы. Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства.
Поэтому мы видим, что происходит вокруг, и сегодня нам надо актуализировать нашу оборонную, может быть, не доктрину, а наши оборонные действия, чтобы все видели – прежде всего наш народ – что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли (подробности).