9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой конфликт – это фиаско для политиков и страшное испытание для людей. Белорусский лидер как раз в интересах всех европейцев с начала украинского конфликта предлагает сесть за стол переговоров. Подобная риторика у Белого дома. Но конфликт легче предотвратить, чем остановить. Порой лобби войны сильнее здравого смысла.

Беларусь – государство на стыке цивилизации и геополитических интересов. Так называемый Балто-Черноморский бассейн – это и пересечение трансконтинентальных коридоров, и стратегический плацдарм. А сейчас противостояние между коллективным Западом и глобальным Востоком лишь нарастает. На Западе не хотят отрекаться от своей экспансии, на Востоке – мириться с однополярным миром. Поэтому даже разрешение украинского конфликта не сулит нам штиль. Муравейко сравнил обстановку вокруг Беларуси с июнем 41-го.