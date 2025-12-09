Муравейко сравнил обстановку вокруг Беларуси с июнем 41-го

9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия численность бундесвера увеличивает до 90 тысяч военнослужащих и усиливает резервистами. В ближайшие пять лет на милитаризацию Берлин планирует потратить 650 миллиардов евро. Варшава собирается увеличить численность армии до 300-400 тысяч человек, а контингент на границе с Беларусью – до 40 тысяч. В этом году у Польши рекордные расходы на оборону достигли без малого 5 % ВВП.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Если сравнивать с июнем 41-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Почему? Потому что страны на сегодня намного выросли экономически, намного выросли интеллектуально, намного стало совершеннее вооружение, военная техника.

Сегодня те факторы, которые влияли на обстановку войны в 41-м, к сожалению, не являются доминирующими. Сегодня преобладает взаимная непонятная претензия, работает санкционная политика, которая ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет.

Запад фактически готовится к войне, поэтому звучит реваншистская направленность в риторике западных политиков. Активно проводятся мероприятия по совершенствованию и развитию Вооруженных сил, закупается современное вооружение.

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