Лазуткин: когда в стране двоевластие – всех вынуждают занимать чью-то сторону

Чем наши модели отличаются от западных и что ждет страну всего через неделю, расскажем в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог: В любой стране, где есть Президент и парламент, есть механизмы, чтобы разрешать споры между ними. Это может быть Конституционный суд, могут быть особые режимы власти, например, чрезвычайное положение. Может быть верхняя палата парламента, которая сдерживает нижнюю. Так и Всебелорусское народное собрание задумано, чтобы разрешать конфликты по поводу власти. Но нигде в мире, кроме Китая, такой орган, как ВНС, не является высшим по Конституции.

Когда советские республики получили независимость, на бумаге все они были парламентскими. Поскольку Компартию поставили вне закона, получилась ненормальная ситуация, когда в государстве нет признанного центра силы, а есть только исполнительная власть и непонятные люди в белорусском Верховном Совете, которые вчера избирались от только что запрещенной Компартии, а сегодня выступили против нее.

Такая власть с непонятным статусом не имела поддержки. Люди на трибуне есть, но властью они назначили сами себя, как Шушкевич. Потому что если у табуретки убрать все ножки и оставить одну, это ведь не значит, что последняя ножка стала главной. Просто система потеряла баланс и падает. Такая картина дисбаланса власти была везде в СНГ.

И чтобы перейти к президентской форме правления, все республики прошли острый период борьбы, вплоть до гражданских войн. И наш Верховный Совет тоже не хотел отдавать ни капли полномочий, которые ему пали в руки с неба. Первую белорусскую Конституцию они написали так, что Президент не мог вообще ничего. Любой Указ отменялся Конституционным судом, а состав этого суда назначал Верховный Совет.

То есть по правилам игры между Президентом и парламентом всегда выигрывал парламент. И тут же неугодного Президента Лукашенко попытались отправить в отставку. А ему в ответ пришлось распускать парламент. А когда в стране двоевластие, раскол проходит по министерствам, силовым структурам, бизнесу. Всех вынуждают занимать чью-то сторону или обращаться к внешним игрокам.

Поэтому Беларусь была на опасной развилке. Необходимо было менять Конституцию, но так, чтобы какой-то новый орган власти выступил арбитром, который подтвердит легитимность Президента, легитимность референдума и станет альтернативой Верховному Совету.

Всебелорусское народное собрание выполняло конкретную задачу, а в целом оно создавалось как площадка для принятия коллективных решений. Там обозначались приоритеты, задачи и цели.