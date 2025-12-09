Лазуткин: когда в стране двоевластие – всех вынуждают занимать чью-то сторону

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В любой стране, где есть Президент и парламент, есть механизмы, чтобы разрешать споры между ними. Это может быть Конституционный суд, могут быть особые режимы власти, например, чрезвычайное положение. Может быть верхняя палата парламента, которая сдерживает нижнюю. Так и Всебелорусское народное собрание задумано, чтобы разрешать конфликты по поводу власти. Но нигде в мире, кроме Китая, такой орган, как ВНС, не является высшим по Конституции.
Чем наши модели отличаются от западных и что ждет страну всего через неделю, расскажем в «Занимательной политологии».
Когда советские республики получили независимость, на бумаге все они были парламентскими. Поскольку Компартию поставили вне закона, получилась ненормальная ситуация, когда в государстве нет признанного центра силы, а есть только исполнительная власть и непонятные люди в белорусском Верховном Совете, которые вчера избирались от только что запрещенной Компартии, а сегодня выступили против нее.
Такая власть с непонятным статусом не имела поддержки. Люди на трибуне есть, но властью они назначили сами себя, как Шушкевич. Потому что если у табуретки убрать все ножки и оставить одну, это ведь не значит, что последняя ножка стала главной. Просто система потеряла баланс и падает. Такая картина дисбаланса власти была везде в СНГ.
И чтобы перейти к президентской форме правления, все республики прошли острый период борьбы, вплоть до гражданских войн. И наш Верховный Совет тоже не хотел отдавать ни капли полномочий, которые ему пали в руки с неба. Первую белорусскую Конституцию они написали так, что Президент не мог вообще ничего. Любой Указ отменялся Конституционным судом, а состав этого суда назначал Верховный Совет.
То есть по правилам игры между Президентом и парламентом всегда выигрывал парламент. И тут же неугодного Президента Лукашенко попытались отправить в отставку. А ему в ответ пришлось распускать парламент. А когда в стране двоевластие, раскол проходит по министерствам, силовым структурам, бизнесу. Всех вынуждают занимать чью-то сторону или обращаться к внешним игрокам.
Поэтому Беларусь была на опасной развилке. Необходимо было менять Конституцию, но так, чтобы какой-то новый орган власти выступил арбитром, который подтвердит легитимность Президента, легитимность референдума и станет альтернативой Верховному Совету.
Всебелорусское народное собрание выполняло конкретную задачу, а в целом оно создавалось как площадка для принятия коллективных решений. Там обозначались приоритеты, задачи и цели.
Подробности в видеоматериале.