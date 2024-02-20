Лукашенко прокомментировал фейк о вакцинах для Президента: мою позицию вы знаете

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства констатирует: проверки показали – есть вопросы по работе антидиверсионной системы, есть и атаки, которым мы пока не противостоим так успешно, как того хотелось бы. Речь о кибератаках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на принимаемые меры, продолжаются взломы государственных информационных ресурсов. Да, методы постоянно совершенствуются – абсолютную защиту от кибератак не гарантирует ни одна система защиты. Но мы должны минимизировать риски, особенно в острый период, и реагировать надо.

И ладно бы только взломы, речь ведь идет и о конкретной штамповке фейков благодаря развитию искусственного интеллекта и нейросетей. Нарисуют какую хочешь картину, заставят говорить кого хочешь что хочешь. Из свеженького – забросили инфу, как в 2020-м в разгар пандемии для Президента Беларуси сохраняли чуть ли не единственную дозу вакцины, и обсуждали это, внимание, рядовые врачи.