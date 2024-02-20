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Лукашенко прокомментировал фейк о вакцинах для Президента: мою позицию вы знаете

20 февраля 2024 21:11
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Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства констатирует: проверки показали – есть вопросы по работе антидиверсионной системы, есть и атаки, которым мы пока не противостоим так успешно, как того хотелось бы. Речь о кибератаках.

Лукашенко прокомментировал фейк о вакцинах для Президента: мою позицию вы знаете-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на принимаемые меры, продолжаются взломы государственных информационных ресурсов. Да, методы постоянно совершенствуются – абсолютную защиту от кибератак не гарантирует ни одна система защиты. Но мы должны минимизировать риски, особенно в острый период, и реагировать надо.

Лукашенко прокомментировал фейк о вакцинах для Президента: мою позицию вы знаете-4

И ладно бы только взломы, речь ведь идет и о конкретной штамповке фейков благодаря развитию искусственного интеллекта и нейросетей. Нарисуют какую хочешь картину, заставят говорить кого хочешь что хочешь. Из свеженького – забросили инфу, как в 2020-м в разгар пандемии для Президента Беларуси сохраняли чуть ли не единственную дозу вакцины, и обсуждали это, внимание, рядовые врачи.

Лукашенко прокомментировал фейк о вакцинах для Президента: мою позицию вы знаете-7

Александр Лукашенко:
Я сегодня прочитал абсурдную вещь! Оказывается, во время пандемии для Президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцин. И для Рыженкова тоже и так далее. Я не знаю, как Рыженков, но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией. Вбросили. И на что ссылаются? Что киберпартизаны (или кто там) взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер, подхватили, там переговоры врачей – врачей! Где врачи обсуждают, где спрятать эти вакцины.

Еще раз подчеркиваю: я человек, который не вакцинировался и вообще никакие прививки в своей жизни не получал. Это не значит, что так надо делать – так у меня сложилось. И вы представляете, обычному человеку – а, где-то спрятал для себя вакцину от ковида – он же так на это среагирует. Каждому, наверное, не объяснишь. Поэтому надо правильно, вовремя на это реагировать. Разумно реагировать. Вот я, допустим, сейчас реагирую. И потом: какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для Президента? Начальник службы безопасности – единственный человек, который может знать эту информацию.

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# Искусственный интеллект # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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