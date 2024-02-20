Куда звонить по вопросам голосования? Работает специальная горячая линия

Новости Беларуси. Национальные наблюдатели дают первые оценки старту досрочного голосования в Беларуси. Отмечается, что выборы проходят в штатном режиме. Все необходимые процедуры соблюдены в соответствии с законодательством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день досрочного голосования на избирательных участках присутствовали около 11 тысяч национальных наблюдателей. Кроме того, в Центре общественного наблюдения организовали специальную горячую телефонную линию. Сегодня на нее поступили два десятка звонков от жителей различных регионов. Самые часто задаваемые вопросы – где найти информацию о своем участке, как проголосовать не по месту регистрации, где ознакомиться с предвыборными программами кандидатов. Не обошлось и без жалобы. Но по факту она не подтвердилась.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Один человек пожаловался, что его участок был не так обозначен, что он не может его найти. Благодаря той выстроенной системе вертикали наших национальных наблюдателей мы смогли оперативно эту информацию уточнить и соответствующие подтверждающие фотоматериалы, что эта жалоба не обоснована. Человек запутался и пришел не по тому адресу. Но сегодня и участковые избирательные комиссии, и наши наблюдатели, и наш Центр общественного наблюдения готовы необходимую консультацию в таких случаях людям оказывать.

Горячая линия будет работать до 19:00 каждый день досрочного голосования и в основной день выборов с 8:00 до 20:00. На нее можно обратиться с вопросами, касающимися организации избирательного процесса.