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В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 6% – ЦИК

20 февраля 2024 20:40
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Сегодня, 20 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей и местных Советов. В Беларуси организовано более 5 400 избирательных участков, в полдень они начали работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 6% – ЦИК-1

На момент открытия в списки для голосования внесены почти 7 миллионов избирателей. Итоги первого дня подвели в Центризбиркоме. Явка составила почти 6 %. Больше всего граждан сделали свой выбор в Могилевской области. В лидерах также Минский и Брестский регионы. В целом разбежка небольшая.

# Выборы в Беларуси # общество

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