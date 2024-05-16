Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»
Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Это угощение со звучным названием сегодня не только любимое лакомство белорусов. Шоколад «Президент» – один из самых популярных сувениров, которые туристы увозят на память о Беларуси (конечно, без обещания сохранить).
Юлия Гостеева, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:
Этот шоколад без содержания сахара. В линейке шоколада представлено четыре вида шоколада, включая молочный шоколад, который сегодня пользуется очень большим спросом у покупателей. Относительно создания этикетки для этого шоколада – выбирал непосредственно глава нашего государства.
Впервые шоколадные плитки с золотыми буквами появились в магазинах в 2017-м. Годом ранее на кондитерскую фабрику в Минске приезжает Президент. Разговор не только о будущем, но и о том, что сохранили из прошлого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, наверное, часто слышите – я этим горжусь – мною было принято решение сохранить государственный стандарт, ГОСТы. И мы по всем направлениям сохранили. Поэтому продукты питания белорусские вне конкуренции в мире.