Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»

Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Это угощение со звучным названием сегодня не только любимое лакомство белорусов. Шоколад «Президент» – один из самых популярных сувениров, которые туристы увозят на память о Беларуси (конечно, без обещания сохранить).