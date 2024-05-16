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Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»

16 мая 2024 16:02
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Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Это угощение со звучным названием сегодня не только любимое лакомство белорусов. Шоколад «Президент» – один из самых популярных сувениров, которые туристы увозят на память о Беларуси (конечно, без обещания сохранить).

Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»-1

Юлия Гостеева, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:
Этот шоколад без содержания сахара. В линейке шоколада представлено четыре вида шоколада, включая молочный шоколад, который сегодня пользуется очень большим спросом у покупателей. Относительно создания этикетки для этого шоколада – выбирал непосредственно глава нашего государства.

Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»-3

Впервые шоколадные плитки с золотыми буквами появились в магазинах в 2017-м. Годом ранее на кондитерскую фабрику в Минске приезжает Президент. Разговор не только о будущем, но и о том, что сохранили из прошлого. 

Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»-5

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, наверное, часто слышите – я этим горжусь – мною было принято решение сохранить государственный стандарт, ГОСТы. И мы по всем направлениям сохранили. Поэтому продукты питания белорусские вне конкуренции в мире.

Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»-7
Лукашенко: «Продукты питания белорусские вне конкуренции». Вот чем уникален шоколад «Президент»-8

И это действительно главный козырь белорусских производителей сладостей на мировом рынке. Именно такие жесткие правила – залог высокого качества наших конфет и шоколада. 

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# Продукты питания # Александр Лукашенко

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