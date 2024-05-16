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Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске

16 мая 2024 14:31
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Более 120 детей из разных уголков страны объединил День пионерской дружбы. Минск на два дня стал центром слета лидеров пионерского движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске-1

«БРПО – территория возможностей» – именно под таким девизом участники слета проведут майские дни в столице. Поделиться собственным опытом, решить актуальные вопросы развития и улучшения качества работы территориальных детских палат пионерского движения – задачи слета носят не только развлекательный характер. Быть готовым к получению новых знаний и информации для движения вперед, мотивирующие векторы для тех, кто носит пионерский галстук.

Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске-4

Кристина Сорока, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Сегодняшние пионеры – это ребенок, ученик, который всем сердцем стремится к вершинам. Это ребенок, который соревнуется и побеждает и никогда сдается.

Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске-7

Сегодня пионерская организация насчитывает более 620 тысяч детей. За право попасть на слет боролись более 3 000 ребят, участвуя в течение учебного года в Республиканском патриотическом проекте пионерских поручений «Сохраняем и созидаем». На церемонии открытия Дня пионерской дружбы победители проекта получили награды.

Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске-10

София Корзун, учащаяся СШ № 209 города Минск:
Я очень сильно старалась, чтобы сюда попасть. Участвовала во всех мероприятиях возможных. Для меня честь, на самом деле, сюда попасть.

Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске-13

Дарья Гаркавая, учащаяся СШ № 369 города Минска:
Все те 4 года, которые я провела в пионерии, с каждым годом все новые и интересные мероприятия, конкурсы, различные фестивали. Это очень увлекательно. Оставляет большой след как для развития моего, так и для общего восприятия.

Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске-16

Один из самых трепетных моментов программы слета – церемония прощания с пионерским галстуком. Более 50 лучших пионеров столицы пополнят ряды союза молодежи. В завершении двухдневной встречи ожидается презентация новой сессии мультфильмов «Октябрята – страна юных патриотов», а так же новой песни и клипа пионерского движения.

# Пионеры в Беларуси # общество # Кристина Сорока

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