Более 120 детей со всей страны собрались на Дне пионерской дружбы в Минске

Более 120 детей из разных уголков страны объединил День пионерской дружбы. Минск на два дня стал центром слета лидеров пионерского движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«БРПО – территория возможностей» – именно под таким девизом участники слета проведут майские дни в столице. Поделиться собственным опытом, решить актуальные вопросы развития и улучшения качества работы территориальных детских палат пионерского движения – задачи слета носят не только развлекательный характер. Быть готовым к получению новых знаний и информации для движения вперед, мотивирующие векторы для тех, кто носит пионерский галстук.

Кристина Сорока, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Сегодняшние пионеры – это ребенок, ученик, который всем сердцем стремится к вершинам. Это ребенок, который соревнуется и побеждает и никогда сдается.

Сегодня пионерская организация насчитывает более 620 тысяч детей. За право попасть на слет боролись более 3 000 ребят, участвуя в течение учебного года в Республиканском патриотическом проекте пионерских поручений «Сохраняем и созидаем». На церемонии открытия Дня пионерской дружбы победители проекта получили награды.

София Корзун, учащаяся СШ № 209 города Минск:

Я очень сильно старалась, чтобы сюда попасть. Участвовала во всех мероприятиях возможных. Для меня честь, на самом деле, сюда попасть.

Дарья Гаркавая, учащаяся СШ № 369 города Минска:

Все те 4 года, которые я провела в пионерии, с каждым годом все новые и интересные мероприятия, конкурсы, различные фестивали. Это очень увлекательно. Оставляет большой след как для развития моего, так и для общего восприятия.