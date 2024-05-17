Белорусский зефир покоряет мировые рынки! Нашему лакомству санкции нипочём, а продукцию подделывают даже в Китае

Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Как тысяча и одно блюдо из картошки нам обещали в популярном фильме, так и белорусский зефир готов предстать в сотнях вариаций. И тут, как говорится, на вкус и цвет.

Елена Жлоба, заместитель директора кондитерской фабрики:

Кефир, зефир, банан – взбиваешь блендером, просто шикарный полезный коктейль. Я уже не говорю о том, что торты с зефиром пекут, пирожные. Эти сладости действительно приносят счастье! Они приносят удовлетворение, наслаждение каждому. Совсем недавно общались с красивыми брутальными молодыми мужчинами, которые никогда не ели зефир. Когда я их попросила: «Попробуйте! Ну когда еще попробуете?», они попробовали и говорят: «Почему я раньше не ел? Жена ест каждый день». У нас очень хорошая аудитория: от детей до взрослых и пожилых людей.

Но в чем же секрет по-настоящему народной любви к этому белорусскому лакомству, и не только к нему? Ответ, пожалуй, следует искать в далеком прошлом.

Анжела Юшкевич, начальник управления контроля качества кондитерской фабрики:

В Год качества мы вместе с Бобруйским архивом подняли документы о присвоении знака качества СССР. У нас есть свидетельства о присвоении: 1978, 1979, 1980 годы. За эти три года очень много продуктов, которые мы сейчас выпускаем. Например, драже «Морские камушки» с 1978 года – по той же рецептуре.

И такие рецепты – предмет настоящей мировой охоты. Нередки случаи, когда белорусские десерты подделывают на зарубежных рынках.