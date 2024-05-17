Белорусский зефир покоряет мировые рынки! Нашему лакомству санкции нипочём, а продукцию подделывают даже в Китае
Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Как тысяча и одно блюдо из картошки нам обещали в популярном фильме, так и белорусский зефир готов предстать в сотнях вариаций. И тут, как говорится, на вкус и цвет.
Елена Жлоба, заместитель директора кондитерской фабрики:
Кефир, зефир, банан – взбиваешь блендером, просто шикарный полезный коктейль. Я уже не говорю о том, что торты с зефиром пекут, пирожные. Эти сладости действительно приносят счастье! Они приносят удовлетворение, наслаждение каждому.
Совсем недавно общались с красивыми брутальными молодыми мужчинами, которые никогда не ели зефир. Когда я их попросила: «Попробуйте! Ну когда еще попробуете?», они попробовали и говорят: «Почему я раньше не ел? Жена ест каждый день». У нас очень хорошая аудитория: от детей до взрослых и пожилых людей.
Но в чем же секрет по-настоящему народной любви к этому белорусскому лакомству, и не только к нему? Ответ, пожалуй, следует искать в далеком прошлом.
Анжела Юшкевич, начальник управления контроля качества кондитерской фабрики:
В Год качества мы вместе с Бобруйским архивом подняли документы о присвоении знака качества СССР. У нас есть свидетельства о присвоении: 1978, 1979, 1980 годы. За эти три года очень много продуктов, которые мы сейчас выпускаем. Например, драже «Морские камушки» с 1978 года – по той же рецептуре.
И такие рецепты – предмет настоящей мировой охоты. Нередки случаи, когда белорусские десерты подделывают на зарубежных рынках.
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
В Китае мы завоевали настолько высокое доверие потребителей, что сегодня уже сталкиваемся с хорошей подделкой наших продуктов. Причем не скажу, что по качеству, а именно по внешнему виду и упаковке. При этом объем подделываемой продукции сегодня уже насчитывает не сотни тысяч долларов, а уже на миллионы.
Вывести на чистую воду производителей сладкого плагиата непросто. Куда эффективнее идти в контрнаступление, особенно в условиях санкционной войны.
Елена Жлоба:
Наверное, санкции нам больше помогли, чем помешали. Честно говоря, мы иногда зашиваемся в работе, настолько наша продукция востребована. А когда санкции только вступили в силу, у нас вообще были почти пустые склады. Каждый день был разбор полетов, почему чего-то нет. Мы в Новую Зеландию отправляли продукцию, в Австралию. Постсоветское пространство – это понятно. Это все наши любители. Все, кто знают, любят и не прекращали употреблять наши сладости. Прибалтика даже сейчас. Так это и работает: кому война, кому мать родная.