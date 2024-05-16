Перцов: наши СМИ на разных платформах добиваются гораздо больших успехов, чем оппоненты

О том, как максимально эффективно в информационном и идеологическом плане пройти электоральный период, 16 мая обсуждали в Гомеле. Заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов вместе с активом региона определили стратегию работы на ближайший год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача – активно работать с людьми и быть предельно честными. Рассказывать о развитии страны, развенчивать фейки, заниматься контрпропагандой, показывая лживую повестку наших оппонентов из-за рубежа. Достигнуть хороших результатов в работе с населением можно лишь при качественном взаимодействии органов власти с местной прессой. В том числе по решению актуальных вопросов и проблем для жителей небольших населенных пунктов. Тогда выстроится канал коммуникации и доверия.

Ольга Доценко, заместитель главы администрации Центрального района Гомеля:

Сегодня СМИ в том числе держат в достаточно жестких условиях и органы власти. Сегодня за помощью к органам власти СМИ активно обращаются, журналисты взаимодействуют – это никогда не прекращается. Да, сегодня оно набирает другие формы. Есть возможность не только через газету либо телевидение достучаться со своей проблемой. Сегодня есть более расширенные формы. Это чат-бот, обращения и так далее, которые позволяют быстрее среагировать на чью-то проблему или боль. И если СМИ здесь опережает самого человека, потому что где-то человек по каким-то причинам не успевает следить за развитием технологий, то, конечно, СМИ только огромное спасибо. А результатом будет счастливый человек.

Владимир Перцов подчеркнул, что для страны наступает ответственный исторический период. Оппоненты действующей власти сейчас находятся на пике отчаяния и агрессии, при этом у них нет правдивой базы, а в своих информационных вбросах они опускаются ниже журналистской этики и человеческой морали.