Мармелад со вкусом кактуса, зефир – чёрной смородины. Чем может удивить рынок белорусских сладостей?

Надежда Филипчик, начальник сектора стратегического планирования и развития кондитерской фабрики:

Мы с некоторых рынков даже черпаем какую-то информацию, чтобы выпустить новинки на рынок Беларуси. У нас выйдет мармелад скоро в форме кактуса, со вкусом кактуса. Он нетипичен для рынка Беларуси. Детям будет интересно, что это вообще. Потому что непонятно, какой вкус у кактуса. Никто не знает. На самом деле, там вкус цветочно-фруктовый – очень интересный, достаточно приятный.

Есть специфические заказы. Например, в Китае не очень любят сладкое. Они едят кондитерские изделия, но с меньшим содержанием сахара. Рынок Казахстана, Узбекистана – это, как правило, сладости восточные, которые традиционно все любят и употребляют. Рынок Российской Федерации, казалось бы, похож на наш рынок, но есть отличия существенные. Очень любят там зефир со вкусом черной смородины. У нас этот зефир считается не очень популярным, не очень популярный вкус, тем не менее там он уходит очень быстро.