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Мармелад со вкусом кактуса, зефир – чёрной смородины. Чем может удивить рынок белорусских сладостей?

17 мая 2024 10:43
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Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Вкус нашего зефира и качество мармелада – настоящее оружие. Конкуренция на мировом рынке сладостей недетская. И чтобы быть в тренде, порой нужен настоящий ход конем. 

Мармелад со вкусом кактуса, зефир – чёрной смородины. Чем может удивить рынок белорусских сладостей?-1

Надежда Филипчик, начальник сектора стратегического планирования и развития кондитерской фабрики:
Мы с некоторых рынков даже черпаем какую-то информацию, чтобы выпустить новинки на рынок Беларуси. У нас выйдет мармелад скоро в форме кактуса, со вкусом кактуса. Он нетипичен для рынка Беларуси. Детям будет интересно, что это вообще. Потому что непонятно, какой вкус у кактуса. Никто не знает. На самом деле, там вкус цветочно-фруктовый – очень интересный, достаточно приятный.

Есть специфические заказы. Например, в Китае не очень любят сладкое. Они едят кондитерские изделия, но с меньшим содержанием сахара. Рынок Казахстана, Узбекистана – это, как правило, сладости восточные, которые традиционно все любят и употребляют. Рынок Российской Федерации, казалось бы, похож на наш рынок, но есть отличия существенные. Очень любят там зефир со вкусом черной смородины. У нас этот зефир считается не очень популярным, не очень популярный вкус, тем не менее там он уходит очень быстро.

Мармелад со вкусом кактуса, зефир – чёрной смородины. Чем может удивить рынок белорусских сладостей?-4

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# Продукты питания # общество

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