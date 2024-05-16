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От предметов народного быта до советской эпохи. Рассказываем, как создавалась мастерская-музей «Амбар. ХХ век»

16 мая 2024 14:18
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В мастерской художницы Ларисы Журавович живет вечная весна! Неспроста ее называют певцом деревни. Колоритные пейзажи, ароматные натюрморты, портреты тружеников села. Красота и характер в каждой детали. Здесь чувствуешь запах сена и клекот аистов. Бабушкино тепло и родную атмосферу. А самое главное – прикоснуться к прекрасному могут все туристы. Вместе с мужем создают мастерскую-музей «Амбар. ХХ век», рассказали в программе «Путевка BY». 

От предметов народного быта до советской эпохи. Рассказываем, как создавалась мастерская-музей «Амбар. ХХ век»-1

Лариса Журавович, член Белорусского союза художников:
Когда родилась здесь, Белыничи были городским поселком... Сегодня это город с металлопрофилем, иномарками. Мне хочется к деревне поближе выезжать, рисовать. Греет все, вот та деревня, которая была в 80-90 годы, с деревянными заборами, горлачами. Ведь такой больше нигде в мире нет, как у нас в Беларуси. Это целый мир, это космос. Это же не просто бабушка, это века, толща столетий. Люди нарабатывали этот уклад жизни просто веками. То, что терять нельзя никогда.

От предметов народного быта до советской эпохи. Рассказываем, как создавалась мастерская-музей «Амбар. ХХ век»-4

Малая Родина – место силы. Для любимого города художница создала герб с Белыничской Богоматерью. А ко Дню белорусской письменности провела огромную краеведческую работу. Запечатлела старинные храмы, которые когда-то были в районе. По воспоминаниям местных жителей родилась истина. Теперь каждый может познакомиться с историей. Ведь многих жемчужин нет даже на фото.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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