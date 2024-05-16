От предметов народного быта до советской эпохи. Рассказываем, как создавалась мастерская-музей «Амбар. ХХ век»

В мастерской художницы Ларисы Журавович живет вечная весна! Неспроста ее называют певцом деревни. Колоритные пейзажи, ароматные натюрморты, портреты тружеников села. Красота и характер в каждой детали. Здесь чувствуешь запах сена и клекот аистов. Бабушкино тепло и родную атмосферу. А самое главное – прикоснуться к прекрасному могут все туристы. Вместе с мужем создают мастерскую-музей «Амбар. ХХ век», рассказали в программе «Путевка BY».
Лариса Журавович, член Белорусского союза художников:
Когда родилась здесь, Белыничи были городским поселком... Сегодня это город с металлопрофилем, иномарками. Мне хочется к деревне поближе выезжать, рисовать. Греет все, вот та деревня, которая была в 80-90 годы, с деревянными заборами, горлачами. Ведь такой больше нигде в мире нет, как у нас в Беларуси. Это целый мир, это космос. Это же не просто бабушка, это века, толща столетий. Люди нарабатывали этот уклад жизни просто веками. То, что терять нельзя никогда.
Малая Родина – место силы. Для любимого города художница создала герб с Белыничской Богоматерью. А ко Дню белорусской письменности провела огромную краеведческую работу. Запечатлела старинные храмы, которые когда-то были в районе. По воспоминаниям местных жителей родилась истина. Теперь каждый может познакомиться с историей. Ведь многих жемчужин нет даже на фото.
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