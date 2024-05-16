От предметов народного быта до советской эпохи. Рассказываем, как создавалась мастерская-музей «Амбар. ХХ век»

В мастерской художницы Ларисы Журавович живет вечная весна! Неспроста ее называют певцом деревни. Колоритные пейзажи, ароматные натюрморты, портреты тружеников села. Красота и характер в каждой детали. Здесь чувствуешь запах сена и клекот аистов. Бабушкино тепло и родную атмосферу. А самое главное – прикоснуться к прекрасному могут все туристы. Вместе с мужем создают мастерскую-музей «Амбар. ХХ век», рассказали в программе «Путевка BY».

Лариса Журавович, член Белорусского союза художников:

Когда родилась здесь, Белыничи были городским поселком... Сегодня это город с металлопрофилем, иномарками. Мне хочется к деревне поближе выезжать, рисовать. Греет все, вот та деревня, которая была в 80-90 годы, с деревянными заборами, горлачами. Ведь такой больше нигде в мире нет, как у нас в Беларуси. Это целый мир, это космос. Это же не просто бабушка, это века, толща столетий. Люди нарабатывали этот уклад жизни просто веками. То, что терять нельзя никогда.