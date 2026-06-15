В НОК Беларуси дан старт проекту «Олимпийский день в одном ритме с А1»

Масштабный проект «Олимпийский день в одном ритме с А1» стартовал 15 июня в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Спортивный праздник, посвященный 35-летию НОК, прошел в абсолютно новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть проекта проста: с 15 по 27 июня любой желающий может не просто активно провести время, но и сделать доброе дело. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе olympicday.a1.by, выбрать любимый вид спорта, зафиксировать свои тренировки в фитнес-трекерах и загрузить их в личный кабинет. Одна минута физической активности равна одной минуте добра. Общая цель – собрать 1 миллион таких минут, которые превратятся в реальную спонсорскую помощь от компании А1 благотворительному фонду «Прикосновение к жизни».

Николай Юшкевич, первый заместитель генерального директора компании «А1»: Это продолжение нашей стратегии, где мы развиваем также направление культуры спортивных мероприятий. Это масштабный проект в рамках всей страны, где объединены спорт и также благотворительность.

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси: Можно выбрать занятие себе на самом деле по душе. Кому что нравится. Кому-то пилатес, кому-то йога, кому-то растяжка, кому-то гимнастика. Вообще любой вид активности подходит, чтобы всем вместе собрать 1 миллион добра.

Первые минуты добра пополнили символичную копилку уже сегодня. К старту проекта присоединились журналисты, именитые спортсмены и блогеры. Они приняли участие в сайкл-тренировке.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси: Это очень забавно, интересно, велосипедный спорт – это вообще здорово, особенно когда на благое дело, это супер.

Яна Чадович, блогер:

Супер, настроение классное и тренировка, команда такая у нас сплоченная, мне очень нравится. Про добро и спорт, когда ты вроде и для себя что-то делаешь, но и для других.

Финал спортивно-благотворительной инициативы пройдет 27 июня на стадионе «Динамо». Участников ждут интерактивные зоны, тренировки и мастер-классы, а самых активных – ценные призы: ими отметят 200 человек, набравших наибольшее количество «минут добра». Завершит день концерт. На сцену выйдут группа «Dabro» и дуэт «Police in Paris».

Чтобы посетить концертную программу, нужно набрать минимум 35 «минут добра» в личном кабинете на платформе инициативы olympicday.a1.by.

*На правах рекламы.