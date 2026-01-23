Лукашенко привёл в боевую готовность воинскую часть. Как идёт масштабная проверка войск?

Мир входит в полосу затяжной нестабильности, где военные конфликты перестали быть исключением и все чаще становятся инструментом давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В таких реалиях на первый план выходит не простая декларация силы отдельно взятой страны, а ее фактическая готовность – способность армии действовать мощно и слаженно, без предупреждения, в условиях неопределенности и жесткого временного фактора. Именно так сегодня выстроен подход Беларуси к оценке боеспособности Вооруженных Сил. По поручению Президента в стране продолжается внезапная проверка отдельных воинских частей. Ее ключевая особенность в самом механизме. Решения принимаются на уровне Главнокомандующего и реализуются вне привычных ведомственных контуров. Президент определяет замысел проверки и запускает процесс напрямую, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. Это исключает подготовку «по сигналу» и позволяет увидеть войска такими, какими они будут в реальной кризисной ситуации. Контроль за реализацией замысла осуществляет государственный секретарь Совета безопасности. Он лично выезжает в выбранные Президентом подразделения и по ходу проверки докладывает главе государства о каждом этапе оперативно и напрямую. Такая система исключает искажение информации и обеспечивает главную цель – объективную оценку готовности армии к внезапному развитию событий. 23 января экзамен держит одно из механизированных соединений Северо-западного оперативного командования. Военнослужащие отрабатывают действия в условиях, максимально приближенных к боевым: марш по незнакомым маршрутам, противодействие диверсионным группам, применение беспилотников – с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Итоги проверки станут основой для детального анализа и управленческих решений на уровне Президента. Глеб Прокофьев увидел объективную картину.

В мире спокойнее не становится. Складывающаяся ситуация вынуждает быть готовыми к любому развитию событий. Молниеносно и без промедлений. 23 января приказ к действию получили военнослужащие механизированного соединения под Лепелем. Госсекретарь Совета безопасности вручил закрытый пакет от главы государства командиру воинской части. 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада стала объектом масштабной проверки боеготовности. Ее характер – внезапный, а тайный замысел указан в распоряжении под грифом «секретно», подписанном лично Президентом. Главная особенность этой проверки – ее организация. Президент лично приводит воинские части в боевую готовность, обходя Министерство обороны и Генштаб. В дальнейшем дистанционно главе государства пошагово докладывают детали милитари-экзамена. Подробности. Цель проверки – увидеть объективную картину и реальное состояние войск, а также оценить действия военнослужащих. Внезапность их не пугает. Они, как и каждый человек в погонах, готовы немедленно приступить к выполнению задач. Подготовка личного состава позволяет справляться с любыми вызовами.

Илья Климчук, командир взвода 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Задача поступила внезапно, бойцы, в принципе, справляются со всеми задачами, проблемных вопросов нет.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Полтора часа спустя после получения распоряжения Президента техника выстроена в колонну. Дежурное подразделение готово к маршу. Он пройдет по неизвестному маршруту, указанному в документе.

И этот марш длиной свыше 50 километров. Он проходит в условиях действия диверсионных групп противника с применением беспилотных летательных средств. При разработке сценария проверки учитывался опыт проведения специальной военной операции. Командир дежурной роты отдал приказ на совершение марша. Таким образом он дал старт активной фазе проверки механизированного соединения.

Алексей Чернуха, командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Личный состав показывает четкие, уверенные действия по подготовке к совершению марша и в ходе марша. Я уверен, что точно также же навыки и умения будут продемонстрированы в ходе сдачи контрольных занятий по предметам боевой подготовки. Финальной точкой маршрута станет место проведения контрольных занятий. Военнослужащим предстоит продемонстрировать свои навыки в физической и огневой подготовке. В программе экзамена – стрельба, марш-бросок на 5 км и подтягивание. Оценивать будут весь личный состав, включая военнослужащих-женщин.

Мария Маршалова, делопроизводитель штаба 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Мы готовы бежать, заниматься, не спать, мы полны сил и энергии. Мы занимаемся постоянно, у нас есть ночные стрельбы. У нас есть дневные стрельбы из различного оружия, мы выполняем различные упражнения, которые помогают нам держать себя в тонусе и не терять этот навык. Масштабная проверка Вооруженных Сил – необходимая и выверенная мера. В приоритете – скорость мобилизации и готовность войск действовать по внезапному приказу. Все мероприятия проводятся по распоряжению Главнокомандующего и под его личным контролем.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня обороноспособность государства – это важнейшая задача, которую решает государство. И наш Президент непосредственно вовлечен в этот процесс. Он контролирует и непосредственно участвует во всех мероприятиях. Это говорит о значимости данного направления для страны. И в какой-то мере это определенный ответ тем силам, которые вблизи нашей государственной границы устраивают провокацию, создают новые полигоны и грозят нам силой. Беларусь способна обеспечить свою обороноспособность.