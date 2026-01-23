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Два крупных комплекса по выращиванию бычков возведут в Минской области

23 января 2026 14:45
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В Минской области возведут два крупных комплекса по откорму бычков. Объекты появятся в Несвижском районе. Каждый рассчитан на 2400 голов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два крупных комплекса по выращиванию бычков возведут в Минской области-2

Продолжается работа и по выращиванию специализированных пород крупнорогатого скота. Так, на предприятии «БелИнтерГен-агро», которое находится в Узденском районе, ставку делают на абердин-ангусскую породу, которую разводят для племенных сельхозпредприятий. В перспективе такие бычки могут стать основой для производства говядины в Минской области.

Два крупных комплекса по выращиванию бычков возведут в Минской области-4

Иван Кысса, директор ООО «БелИнтерГен-агро»:
Занимаемся разведением абердин-ангусской породы для получения племенных быков. От племенных быков уже семя и реализация его по нашей стране. 

Занимает первое место по неприхотливости. Она может находиться под открытым небом, телиться, не требует никаких дорогих помещений. Занимаясь этой породой, мы должны иметь цель – поставлять на внешние рынки племенную продукцию в виде племенных животных, племенных быков, племенных нетелей, мясных пород. Особенно популярны эти породы в России и Казахстане. 

Два крупных комплекса по выращиванию бычков возведут в Минской области-6

Опыт компании интересен и на международном уровне. На предприятие в Узденский район приезжали специалисты из России, Казахстана, Монголии, Китая.

# Сельское хозяйство

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