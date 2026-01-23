Два крупных комплекса по выращиванию бычков возведут в Минской области

В Минской области возведут два крупных комплекса по откорму бычков. Объекты появятся в Несвижском районе. Каждый рассчитан на 2400 голов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Продолжается работа и по выращиванию специализированных пород крупнорогатого скота. Так, на предприятии «БелИнтерГен-агро», которое находится в Узденском районе, ставку делают на абердин-ангусскую породу, которую разводят для племенных сельхозпредприятий. В перспективе такие бычки могут стать основой для производства говядины в Минской области.

Иван Кысса, директор ООО «БелИнтерГен-агро»:

Занимаемся разведением абердин-ангусской породы для получения племенных быков. От племенных быков уже семя и реализация его по нашей стране.

Занимает первое место по неприхотливости. Она может находиться под открытым небом, телиться, не требует никаких дорогих помещений. Занимаясь этой породой, мы должны иметь цель – поставлять на внешние рынки племенную продукцию в виде племенных животных, племенных быков, племенных нетелей, мясных пород. Особенно популярны эти породы в России и Казахстане.