Пожарная безопасность в зимний период. Сотрудники МЧС проводят рейды по домам с печным отоплением

Сильные морозы и снегопады испытывают на прочность не только жителей, но и чрезвычайные службы. Растет количество возгораний, особенно в сельской местности. С начала 2026 года в Минской области произошел 151 пожар, 21 человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели усилили меры профилактики. Особое внимание – уязвимым категориям граждан. Работники МЧС проверяют исправность печного отопления и проводят разъяснительную беседу с людьми.

В Березинском районе с начала 2026 года произошли 7 возгораний. Один человек погиб. Трагедия случилась в деревне Высокая Гора. По предварительной информации, мужчина проживал один. Одна из версий пожара – неисправность печного отопления.

Мария Никитина, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:

Односельчане, заметив возгорание жилища пенсионера, сразу же позвонили в МЧС. На место происшествия незамедлительно выбыла следственная оперативная группа. Следователям с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и работников МЧС был проведен осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Чтобы избежать таких несчастных случаев, спасатели усилили профилактику. В поле зрения пожилые, инвалиды и одиноко проживающие люди. В ходе рейдов проверяют пожарную безопасность и правила содержания печи. Проверить дымоход, целостность печей, наличие извещателей – внимание ко всем деталям. Задача спасателей – обеспечить безопасные условия проживания зимой.

Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Необходимо устанавливать перед дверцей печи притопочный лист из негорючих материалов размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Также спасатели напоминают, что обогреватели необходимо размещать вдали от занавесок и мебели.