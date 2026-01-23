Указом Президента установлены предельные тарифы на ЖКУ в 2026 году

Указом Президента установлены предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году. Допустимый максимум их роста – пол базовой величины. Сейчас это 22,5 рубля. Показатель – усредненный. Расчет произведен на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв.м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение тарифов производится в два этапа. В январе – на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения. С июня и на них.

Удельный вес жилищно-коммунальных платежей в расходах белорусов небольшой. Например, в семье с ребенком, где оба родителя работают и получают среднюю по стране зарплату, на коммуналку уйдет 3,5 % от доходов. В семье из двух пенсионеров – 7,5 %. Не нужно забывать, что в нашей стране предоставляются безналичные жилищные субсидии. Их могут получить те, у кого ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20 % их совокупного дохода в городе и 15 % – в сельской местности.