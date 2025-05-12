Лукашенко: принято решение активизировать взаимодействие научно-технической сферы Беларуси и Вьетнама

Беларусь и Вьетнам отныне – стратегические партнеры. Соответствующее заявление сегодня приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама. То Лам с официальным визитом в Минске, стороны документально подтвердили намерения укреплять двустороннее сотрудничество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот по итогам 2024 года составил более 240 миллионов долларов. За первое полугодие 2025 показатели несколько упали. Исправить это можно и нужно. Перспективным направлением является машиностроение. Белорусские тракторы в Ханое знают и уважают – встреча на высоком уровне ускорила реализацию проекта по созданию совместного сборочного производства МТЗ во Вьетнаме с последующей продажей в соседние страны. Научное сотрудничество также в повестке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приняли решение активизировать взаимодействие научно-технической сферы, провести в 2025 году очередное заседание совместной Белорусско-Вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Кстати, на этот вопрос особое внимание обратил и генеральный секретарь ЦК. Вопрос обеспечения технологической безопасности и суверенитета является стратегически важным для всех без исключения государств. И длительные перерывы в работе этой комиссии, с учетом стремительно возрастающих темпов развития науки и техники, сегодня неприемлемы.

Есть договоренность более плотно работать со сферой образования. Особое внимание уделить вопросу подготовки вьетнамских ученых на базе белорусских научных учреждений. Затронули также прямые связи между регионами двух стран. Здесь у нас очень большой нереализованный потенциал.

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