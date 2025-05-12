Лукашенко: надо возобновить поставки во Вьетнам карьерной техники, грузовиков и тракторов «Беларус»

Беларусь и Вьетнам отныне – стратегические партнеры . Соответствующее заявление 12 мая приняли в ходе официальных переговоров. С официальным визитом генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам в Минске. Уже состоялись переговоры в узком и широком форматах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялась церемония подписания важных для развития сотрудничества документов, в том числе между ведомствами. Визит делегации из Вьетнама Президент назвал важным, актуальным и даже историческим. Также Александр Лукашенко наградил генсека орденом Дружбы народов – высшей наградой для иностранных представителей. После было озвучено совместное заявление для СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уверенно продолжаем движение вперед, нацеленное на качественное и долгосрочное взаимодействие. В ходе переговоров самое серьезное внимание мы уделили промышленности, прежде всего машиностроению. И мнения здесь у нас полностью совпадают. Необходимо возобновить регулярные поставки вьетнамским потребителям белорусской карьерной техники, грузовиков и, конечно, легендарных для Вьетнама тракторов «Беларус». Договорились максимально ускорить реализацию проекта по созданию на площадке у наших друзей совместного производства белорусских тракторов, а также техники Минского автомобильного завода, в том числе для поставок в другие страны региона.

Развивать отношения планируют и через прямое сотрудничество регионов. Как отметил Александр Лукашенко, в этом вопросе у нас огромный, пока не реализованный потенциал. Показательно звучала тема прямого авиасообщения, учитывая безвизовый статус. Президент отметил, что уже сегодня состоится порядка 10 двусторонних встреч на уровне ведомств. Также продолжится доработка дорожной карты до 2027 года.