Прямой эфир

Лукашенко: надо возобновить поставки во Вьетнам карьерной техники, грузовиков и тракторов «Беларус»

12 мая 2025 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Вьетнам отныне – стратегические партнеры. Соответствующее заявление 12 мая приняли в ходе официальных переговоров. С официальным визитом генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам в Минске. Уже состоялись переговоры в узком и широком форматах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: надо возобновить поставки во Вьетнам карьерной техники, грузовиков и тракторов «Беларус»-2

Состоялась церемония подписания важных для развития сотрудничества документов, в том числе между ведомствами. Визит делегации из Вьетнама Президент назвал важным, актуальным и даже историческим. Также Александр Лукашенко наградил генсека орденом Дружбы народов – высшей наградой для иностранных представителей. После было озвучено совместное заявление для СМИ.

Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: главная задача – активизироваться в экономике. Подробности.

Лукашенко: надо возобновить поставки во Вьетнам карьерной техники, грузовиков и тракторов «Беларус»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы уверенно продолжаем движение вперед, нацеленное на качественное и долгосрочное взаимодействие. В ходе переговоров самое серьезное внимание мы уделили промышленности, прежде всего машиностроению. И мнения здесь у нас полностью совпадают. Необходимо возобновить регулярные поставки вьетнамским потребителям белорусской карьерной техники, грузовиков и, конечно, легендарных для Вьетнама тракторов «Беларус». Договорились максимально ускорить реализацию проекта по созданию на площадке у наших друзей совместного производства белорусских тракторов, а также техники Минского автомобильного завода, в том числе для поставок в другие страны региона.

Развивать отношения планируют и через прямое сотрудничество регионов. Как отметил Александр Лукашенко, в этом вопросе у нас огромный, пока не реализованный потенциал. Показательно звучала тема прямого авиасообщения, учитывая безвизовый статус. Президент отметил, что уже сегодня состоится порядка 10 двусторонних встреч на уровне ведомств. Также продолжится доработка дорожной карты до 2027 года.

На этом визит вьетнамской делегации не закончился. Подробности – в следующем эфире.

# Александр Лукашенко # То Лам # Беларусь-Вьетнам # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко заявил о намерении установить между Беларусью и Вьетнамом стратегическое партнерство
12 мая 2025 10:40

Лукашенко заявил о намерении установить между Беларусью и Вьетнамом стратегическое партнерство

Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: главная задача – активизироваться в экономике
12 мая 2025 10:40

Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: главная задача – активизироваться в экономике

В Минске чествовали девушек-военнослужащих, которые приняли участие в военном параде
12 мая 2025 08:06

В Минске чествовали девушек-военнослужащих, которые приняли участие в военном параде