Как пройдёт День семьи и акция «Вместе за крепкую и здоровую семью» в 2025 году? Рассказала Ольга Василевская

Основа общества – источник любви, поддержки и тепла. Счастливая семья – мечта каждого человека. В Беларуси делают все, чтобы мечты сбывались. О том, как пройдет приближающийся День семьи и республиканская акция «Вместе за крепкую и здоровую семью» расскажет наша гостья.

Александра Каштанова, ведущая: Давайте поговорим про акцию, которая стартует сегодня, «Вместе за крепкую и здоровую семью». Расскажите, в чем ее уникальность и как она отличается от тех, которые были предыдущими.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета: Конечно же, мы постарались объединить в этой акции весь комплекс мероприятий и охватить этой акцией от самых маленьких до уже наших людей «золотого», старшего возраста. Уникальностью этой акции, наверное, стала, в первую очередь, ориентированность на молодежь, на подрастающее поколение. Мы успешно вошли в TikTok, понимая, что сегодня наши дети, это далеко не секрет, очень активно им пользуются. И сегодня, как раз таки 12 мая в 21:00, завершится голосование, наши зрители еще успеют поучаствовать, зайти в TikTok и выбрать лучшую многодетную семью. Каждая семья Республики Беларусь из каждого региона и города Минска представила свой ролик «Семья глазами детей». То есть это действительно очень важно, чтобы сами дети показывали свою семью такой, какой видят они ее для себя, каким видят папу, маму, братьев и сестер. И, действительно, ролики очень креативные. Заходите, поддерживайте и голосуйте.

Юрий Царев, ведущий:

Что касается праздника, я считаю, что это праздник, День семьи. Какие мероприятия запланированы и предусмотрены на этот день? И, я так понимаю, что еще будет пресс-конференция «Беларусь за здоровую семью».

Ольга Василевская:

Да, состоится пресс-конференция. Уже в рамках пресс-конференции, я думаю, тоже осветят те мероприятия, которые пройдут у нас. Мне хотелось бы сказать, что действительно эта акция охватит все учреждения. Наши семьи в рамках акции могут посетить по семейным билетам музей, будут организованы специальные экскурсии. Конечно же, запланирован и просмотр семейных фильмов в кинозалах, различные лекции. Что касается подрастающего поколения, то планируется, что в рамках акции они будут охвачены, начиная с дошкольного возраста, где дети в детских садах будут рисовать рисунок, посвященный своей семье. Более старшие ребята – это написание эссе, сочинение, стихотворение и так далее. Уже в молодежной среде – это проведение форумов различной тематики по семейной политике. И, конечно же, это традиционно чествование наших золотых юбиляров, которые отметили круглые даты своей уже семейной жизни, и много-много других мероприятий.

Завершающим финальным праздником станет 17 мая большое мероприятие, которое у нас состоится на открытом воздухе в парке Горького. Приглашаем всех к 13:00 в парк. Запланированы интерактивные площадки. Конечно же, запланировано и выступление. Это финал республиканской акции, поэтому в рамках этого праздничного мероприятия все семьи, представляющие каждый регион нашей республики, соберутся в городе Минске, покажут свое творчество на сцене и, конечно же, мы их почествуем. Хочу сказать, что традиционным мероприятием станет награждение матерей, родивших и достойно воспитавших пять и более детей, государственной наградой орден Матери.