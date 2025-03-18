Лукашенко принял с докладом нового премьер-министра Турчина

Договоренности с Россией по нефти и газу, рост ВВП и вопросы внутренней повестки. С первым докладом у Президента – недавно назначенный глава правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили сразу несколько вопросов. В конце прошлой недели завершился официальный визит Президента в Россию. На переговорах поднималась одна из актуальных тем союзной интеграции – формирование единого рынка нефти и газа. После ратификации 28 интеграционных программ тема энергоресурсов является самой острой: но это очередной шаг, который необходимо сделать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Все вопросы, которые нужно было, и один на один, и в широком составе, особенно в широком, мы оговорили [с Президентом России Владимиром Путиным – прим. ред.]. И по нефти, и по газу были даны Президентом России поручения там же, чтобы с этим разобрались. Потом он назавтра мне сказал, что с Сечиным разговаривал по поводу переработки нефти. Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее.

Александр Лукашенко:

Что касается внутренней повестки, я попросил информацию: да, рост ВВП у нас есть, но у нас есть и много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года. И прирост, и так далее. У нас и промышленность немножко, и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом. Пусть небольшой, но минус. В Россию у нас товарный экспорт ниже прошлого года. Это настораживает очень серьезно. Ну, и инфляция. Сам скажешь, в чем тут проблема, что у нас первые месяцы там, по-моему, 2 %.

До 1 апреля правительство Турчина должно представить формулу справедливого ценообразования. Что же касается развития национальной экономики, то сам премьер придерживается политики стабильности в макроэкономических показателях.