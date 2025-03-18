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СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира

18 марта 2025 09:12
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Cмело, ярко, уверенно! Готовы быть в центре внимания? Приходите на кастинг ведущих развлекательных программ! ЗАО «Столичное телевидение» ищет новые лица.

СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира-2

Если вы старше 30 лет, фотогеничны, коммуникабельны, обладаете приятным голосом и хорошей дикцией, добро пожаловать в нашу телесемью!

СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира-4

Ждем резюме с фото- и видеопрезентацией на электронный адрес casting@ctv.bу.

Подайте заявку и не упустите шанс стать звездой телеэфира!

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