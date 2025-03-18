СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира

Профориентационные форумы собрали школьников со всей Беларуси в Минске

Почти три сотни учащихся узнали больше о работе следователей. Сотрудники комитета рассказали, из чего состоит рабочий день, объяснили, как стать студентом академии МВД или правоведческой специальности экономического университета.