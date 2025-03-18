СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира

Cмело, ярко, уверенно! Готовы быть в центре внимания? Приходите на кастинг ведущих развлекательных программ! ЗАО «Столичное телевидение» ищет новые лица.
Cмело, ярко, уверенно! Готовы быть в центре внимания? Приходите на кастинг ведущих развлекательных программ! ЗАО «Столичное телевидение» ищет новые лица.
Если вы старше 30 лет, фотогеничны, коммуникабельны, обладаете приятным голосом и хорошей дикцией, добро пожаловать в нашу телесемью!
Ждем резюме с фото- и видеопрезентацией на электронный адрес casting@ctv.bу.
Подайте заявку и не упустите шанс стать звездой телеэфира!