Профориентационные форумы собрали школьников со всей Беларуси в Минске

Определиться с будущей профессией и узнать, что нужно для поступления в вуз, смогли выпускники школ и гимназий. До начала вступительной кампании не так много времени: абитуриенты готовятся к экзаменам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти три сотни учащихся узнали больше о работе следователей. Сотрудники комитета рассказали, из чего состоит рабочий день, объяснили, как стать студентом академии МВД или правоведческой специальности экономического университета.

Алексей Шульга, следователь Партизанского районного отдела Следственного комитета Минска: Не получится на занятиях сидеть и ничего не делать. Там ты должен читать, развиваться, быстро принимать решения. Потому что, когда ты приходишь на работу, у тебя не будет времени посидеть, и подумать, и полазить в куче учебников.

Бонусов у студентов-целевиков от Следственного комитета немало. Это и обучение за счет бюджета, стипендия, стажировки и практика в подразделениях ведомства. По окончании вуза – офицерское звание и контракт на пять лет. 11-классников, которые решили стать педагогами, впервые собрал в Минске профориентационный форум БГУ. В этом году университет увеличил количество бюджетных мест на педагогических специальностях. Запрос на такие кадры растет.

Егор Чигилинский, студент исторического факультета Белорусского государственного университета: БГУ – это самый инновационный университет нашей страны. Я с детства мечтал стать историком и очень люблю сам предмет. Огромное количество бонусов. Множество факторов студенческой жизни. Прекрасное здание факультета, очень располагает к учебе. Прекрасный преподавательский состав.

Анна Чавун, студентка филологического факультета Белорусского государственного университета:

Учусь на славянской филологии, белорусско-русской, мне кажется, она очень перспективная, два государственных языка. Очень нравится то, что есть рядом студенты, которым также это интересно. Мы на переменах вместе обсуждаем литературу, языки, и меня это вдохновляет.

В БГУ все первокурсники педагогического профиля будут обеспечены общежитием. У абитуриентов еще есть время сделать осознанный выбор.