От харассмента до студенческих голодовок. Как беглый вуз наживается на наивных школьниках
Обещали европейский глянец и бонусы. На деле – статус экстремистов и уголовная ответственность. Как беглый вуз стал циничной махинацией по торговле чужими судьбами? И какой «спасательный круг» бросят тем, кто уже угодил в капкан?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Лето, жара. Вчерашние школьники корпели над экзаменами, надеясь вытянуть счастливый билет в успешное будущее. Кто-то ищет это будущее дома, а кто-то заглядывается на заграничные корочки. Знакомьтесь, Европейский гуманитарный университет, уютно осевший в Вильнюсе.
Наберете, но не советуем, номер их приемной кампании и услышите вежливый автоответчик на трех языках. Все красиво. Но в красочных буклетах вам забудут упомянуть одну крошечную деталь. Сегодня любая связь с этой альма-матер – полноценная статья Уголовного кодекса.
Для тех, кто проспал новости. Верховный суд Беларуси официально признал ЕГУ экстремистской организацией. Прокуроры назвали вещи своими именами. ВУЗ годами сидел на игле западных фондов и штамповал кадры для дестабилизации нашей страны.
Европейский гуманитарный университет признан экстремистской организацией.
Роман Протасевич:
И что же делает университет, пока над абитуриентами нависает реальный тюремный срок? Широко улыбается и продолжает набор. Затягивает наивных подростков в правовую мясорубку из безопасного европейского офиса – отличный бизнес на чужих судьбах.
А ведь история у заведения богатая. Основанный в Минске в 1992 году, университет лишился лицензии в 2004-м. И в том же году сбежал в Литву, привезя с собой не знание, а грызню за гранты, мутные выборы ректоров и студенческие голодовки.
Оазис либеральной мысли? Расскажите это студенткам, бежавшим от токсичных преподавателей и сексуальных домогательств. Когда эта грязь дошла до литовского суда, местная Фемида резко ослепла, до кучи повесив на жертву харассмента еще и огромный долг.
Думаете, статус экстремистов сбил их аппетиты? Ничуть. Они работают как заурядный мошеннический кол-центр в расчете на наивность. Чтобы показать, как именно расставляются эти капканы, мы провели эксперимент.
Подробнее в видео.
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