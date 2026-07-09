От харассмента до студенческих голодовок. Как беглый вуз наживается на наивных школьниках

Обещали европейский глянец и бонусы. На деле – статус экстремистов и уголовная ответственность. Как беглый вуз стал циничной махинацией по торговле чужими судьбами? И какой «спасательный круг» бросят тем, кто уже угодил в капкан?

Роман Протасевич:

Лето, жара. Вчерашние школьники корпели над экзаменами, надеясь вытянуть счастливый билет в успешное будущее. Кто-то ищет это будущее дома, а кто-то заглядывается на заграничные корочки. Знакомьтесь, Европейский гуманитарный университет, уютно осевший в Вильнюсе.

Наберете, но не советуем, номер их приемной кампании и услышите вежливый автоответчик на трех языках. Все красиво. Но в красочных буклетах вам забудут упомянуть одну крошечную деталь. Сегодня любая связь с этой альма-матер – полноценная статья Уголовного кодекса.

Для тех, кто проспал новости. Верховный суд Беларуси официально признал ЕГУ экстремистской организацией. Прокуроры назвали вещи своими именами. ВУЗ годами сидел на игле западных фондов и штамповал кадры для дестабилизации нашей страны.