Караоке-шоу и интерактивные площадки – Гродно принял фестивальную эстафету «Васильковый тур»

До открытия юбилейного XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» остается меньше недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обратный отсчет запущен, а сам город уже засиял праздничной иллюминацией. Из года в год форум традиционно доказывает статус главного созидательного моста через искусство к миру и взаимопониманию. В этом сезоне творческие встречи бьют рекорды по своему масштабу. Специально к знаковой дате организаторы запустили грандиозный предфестивальный марафон – «35 событий» за 35 дней до старта. Этот масштабный проект объединил всю страну, превратив каждый день ожидания в яркий праздник с выставками, творческими встречами, презентациями и концертами знаковых артистов.

Безвизовый режим, который Беларусь традиционно предоставляет участникам и туристам, ежегодно стирает любые границы и способствует укреплению культурного диалога. Именно открытость нашей страны привлекает на витебские площадки огромные творческие десанты, лучшие коллективы и звездные имена со всего мира. Цифры нынешнего сезона это подтверждают – интерес к юбилею огромный. Дирекция фестиваля официально заявляет об абсолютном историческом рекорде – Витебск примет более 7 000 участников! И это представители 40 государств – от стран Содружества до представителей Латинской Америки и Азии. Причем билеты на концерт-открытие в кассах раскупили за считаные часы в первый же день продаж. И если в самом фестивальном Витебске за неделю на сценических площадках и улицах города побывают порядка 200 тысяч гостей, то за эфирами следят по всему миру. Только грандиозную церемонию открытия у экранов телевизоров и в Сети интернет одновременно смотрят до 5 миллионов человек! Суммарно же за 3,5 десятилетия витебская сцена объединила уже десятки миллионов сердец. На флагштоках Летнего амфитеатра за эти годы развевались флаги 80 стран мира со всех пяти континентов планеты!

И пока северная столица наносит последние штрихи на праздничные локации, сам фестиваль доказывает, что его атмосфера способна выйти далеко за пределы одной области. Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» отправился в масштабный тур по регионам Беларуси. Проект «Васильковый тур» привезет часть атмосферы главного музыкального события страны тем, кто не может приехать в Витебск. Сегодня фестивальную эстафету принял Гродно! Там развернулся благотворительный «Васильковы кірмаш», караоке-шоу и интерактивные площадки. Все подробности праздничного марафона – в сюжете Галины Буро.

Спеть в караоке со звездой – возможность для любого жителя Гродно. «Васильковый тур» в преддверии «Славянского базара» заглянул на запад страны. Привез частицу настроения ярчайшего фестиваля и ценные призы – путевки на музыкальный праздник в Витебске. За них в народном караоке сразились 14 гродненцев – три победителя смогут выступить на любительской сцене «Славянского базара» – такого еще не было. Алина Гулевич, жительница Гродно:

Уникальная возможность попасть на фестиваль благодаря этому конкурсу, чтобы моя мечта сбылась. Премьера песни «Под небом Шагала» состоится на «Славянском базаре» в Витебске.

Гродно – уже 4-й город Беларуси, где сделал остановку «Васильковый тур». Из-за дождливой погоды вместо уличной сцены – площадка крупного торгово-развлекательного центра. Галина Буро, корреспондент:

Караоке со звездой устроили вечером – это пиковое время по числу посетителей центра. Организаторы всех заряжают праздничным настроением.