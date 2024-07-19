Какие дома подлежат капремонту и как собираются деньги на его проведение? Разговор с депутатом

Что такое наше жилье без воды, света, тепла? Коробка с крышей да и только. Когда все работает, мы этого счастья почти не замечаем. Стоит чему-то поломаться – уже катастрофа. Как не допустить обветшания жилья и как вдохнуть в старый дом новую жизнь? Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов. Сколько домов подверглись капитальному ремонту? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Проезжая по столице, видим, что многие дома в строительных лесах, признак проведения капремонта. С какими показателями районные ЖКХ завершило полугодие.

Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов:

Доведенный план по вводу жилой площади после проведения капитального ремонта по Заводскому району составляет 164 и 200 метров квадратных. За первое полугодие введено 12 жилых домов, отремонтировано более 40 000 метров квадратных площади. Выделенного финансирования хватает, распределено на весь текущий год. Сколько времени занимает капремонт домов? Наталья Надольская:

А что касается сроков, то норма от 4,5 до 6 месяцев. При нынешнем темпе жизни – долго. Позволяют ли современные технологии сократить сроки? Михаил Варикаш:

Сроки выполнения капитального ремонта зависят от наших граждан. В чем это заключается? Граждане не всегда вовремя предоставляют доступ в квартиры, на балконы и лоджии для выполнения работ. Соответственно, сроки срываются. В Минске запланировано капитально отремонтировать 208 домов в 2024-м. Вот какие работы уже выполнили – подробности здесь. С чего начинается капремонт? Наталья Надольская:

С чего начинается капремонт? Может, с жалоб жильцов? Могут ли сами жители инициировать капремонт дома вне очереди? Михаил Варикаш:

Капремонт проводится на основании Постановления № 324 Совета Министров, где расписаны все работы, которые выполняются. Я бы не сказал, что капитальный ремонт начинается сразу с жалоб, проходит предпроектное обследование.

Как должны готовиться жители к капитальному ремонту? Наталья Надольская:

Как должны готовиться жители к капитальному ремонту? Михаил Варикаш:

Предоставить доступ своевременно строительной организации, которая ведет ремонт. Наталья Надольская:

А как быть, если в квартире дорогой ремонт, а рабочие требуют убрать итальянскую плитку? Если в процессе рабочие что-то сломают, кто будет оплачивать убытки? Кто выносит строительный мусор из квартиры? Михаил Варикаш:

Строительный мусор выносят организации, которые проводят работы. Что касается доступа к инженерному оборудованию, то если там стоит итальянская плитка, сделана перепланировка в этой квартире, то сделать это должен житель сам. Мы не будем снимать и нести затраты за то, что он сделал перепланировку и закрыл другим материалом сантехническую нишу. Она должна быть доступна в любое время для обслуживающей организации. Может ли собственник квартиры отказаться от капремонта? Ответил депутат Мингорсовета – подробности здесь. Как начисляется оплата за капремонт для владельцев квартир? Наталья Надольская:

Как начисляется оплата за капремонт для владельцев квартир? Михаил Варикаш:

Капремонт – это основная жилищно-коммунальная услуга, которая начисляется в счет извещений, затем аккумулируется на специальные счета администрации районов, только может быть потрачена на проведение капремонта. Наталья Надольская:

Нередко можно услышать: я плачу за ремонт чужих домов. Так ли это на самом деле?

Михаил Варикаш:

Граждане часто задают этот вопрос. Это так, это необходимо. Когда придет время такого же капитального ремонта дома, то к нему с других домов также будут направлены деньги на проведение капремонта. Наталья Надольская:

Вопрос от телезрителя. С какого момента начинают начислять плату за капремонт дома? Построили квартиру в многоквартирном жилом доме, который находится на гарантии в течение 5 лет, но начисления на капремонт уже идут. Михаил Варикаш:

Как только они заселились, зарегистрировались в данном помещении, то идет плата, отчисления на капремонт. Наталья Надольская:

Просто они не понимают, что это на другие дома. Михаил Варикаш:

Да. С какими вопросами из сферы ЖКХ чаще всего обращаются граждане? Наталья Надольская:

С какими вопросами из сферы ЖКХ чаще всего обращаются граждане? Что означает комплексный подход при капремонте? Узнали у эксперта – подробности здесь. Михаил Варикаш:

Это вопросы благоустройства, но поверьте, на благоустройство выделяется много средств. И очень много в городе для этого сделано. О наказах избирателей Наталья Надольская:

Какие наказы давали вам ваши избиратели?