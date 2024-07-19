«Высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев» – Лукашенко назвал ключи к успеху в уборочной

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом во время селекторного совещания сегодня, 19 июля, заявил Президент. На связи с Дворцом Независимости председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, а также руководители ряда ведомств, министерств энергетики, лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем перейти к заявленной теме совещания (это уборочная кампания), Александр Лукашенко начал с не менее злободневной темы – преодоление последствий урагана, который прошел в Беларуси. 13 и 14 июля грозовой фронт накрыл страну, в результате пострадала не только инфраструктура, леса, но и люди. Главное поручение главы государства: во-первых, устранить последствия, во-вторых, сделать выводы. К стихии, подытожил Президент, мы оказались готовы не в полной мере.

Однако в отличие от урагана, чьи последствия предугадать сложно, уборочная в стране проходит ежегодно. И здесь ожидают определенных успехов. Как проинформировали главу государства, сделано все, чтобы в 2024 году получить хороший, даже рекордный каравай. В целом ожидается урожайность на 15-20 % выше прошлогодней. А валовой сбор колосовых на уровне 10 миллионов тонн. Однако это, как подчеркнул глава государства, в теории. Хлеба еще стоят на полях, их нужно убрать быстро и без потерь. Тогда потребность в зерне на год будет закрыта, обеспечена кормовая база, также удастся сэкономить на импорте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но, как обычно, бывают и есть подводные камни. Погодные условия таковы, что сроки развития растений опережают прошлогодние примерно на 10-12 дней. Значит, и сроки уборки сдвинулись. Мы вынуждены будем убирать одновременно несколько культур, да еще сама жатва накладывается на заготовку трав второго и третьего укосов, а также на сев озимых крестоцветных. Как поступать в этой ситуации, опыт у нас есть. Нужны высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев и железная дисциплина. Пока даже то, что я вижу невооруженным глазом, мы этого не имеем.

Дело, как подчеркнул Президент, в хозяйственном отношении оно есть далеко не у всех, что заметно в мелочах, которые после выливаются в тысячи долларов переплаты. Глава государства предложил способ, как можно эффективно сэкономить финансовые ресурсы. Вместо того, чтобы ежедневно гонять комбайны с поля на машинный двор (это огромное расстояние, следовательно, лишнее топливо), нужно обеспечить обслуживание и охрану машин на полях. Практика еще советского времени, которую и сегодня реализуют в отдельных хозяйствах.