«Молодёжь имеет хорошую поддержку со стороны государства». Рассказываем о молодых талантах Беларуси

Золото страны и банк прогресса! Герои нашей рубрики – молодые и перспективные, лауреаты спецфондов Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Полина Феклистова – студентка лечебного факультета БГМУ. Продолжила семейную династию врачей. Но еще в школе ушла с головой в биологию и принимала участие в республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси», где разработала новые препараты, которые помогают растениям бороться с болезнями и повышают урожайность. А все потому, что рядом оказались педагоги с большой буквы.

Полина Феклистова, студентка 3 курса БГМУ:

Я несколько лет являлась членом объединения «Генетика и селекция» в Республиканском центре экологии и краеведения под научным руководством Русских Ивана Анатольевича. Он мотивировал нас на участие в различных конкурсах, в различных олимпиадах, и именно благодаря ему мне посчастливилось принять участие в республиканском конкурсе научных проектов, по результатам которого я смогла представлять нашу республику на международном этапе в Индонезии и Малайзии, где мне посчастливилось стать золотым и серебряным призером.