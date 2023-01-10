Соусы, батончики, консервы. Что ещё научились делать белорусские производители после введения санкций?

Новости Беларуси. Инновационные продукты питания представили в Минске белорусские ученые. Соусы, кукурузные палочки, шоколадные батончики, печенье – это не полный перечень продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа, а теперь изготавливается по отечественным рецептурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году специалистам Научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси поступило немало заявок от предприятий. И на их запрос отреагировали. В итоге с конвейера сошла продукция, которая соответствует девизу «Здоровое питание – здоровая нация». Ведется разработка не только новых продуктов и технологий их производства, но и совершенствуются существующие.

Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

На базе Института мясо-молочной промышленности ряд новых заквасок, это такая импортозамещающая продукция, которая позволяет выпускать нашу кисломолочную продукцию, творог, сыры. Новые продукты, которые (мы надеемся) в следующем году получат большее распространение, это мороженое, в котором мы уменьшили содержание сахара, ряд рецептур кисломолочной продукции. Немножко мы работаем сейчас по продукции для вегетарианцев, это в том числе напиток из овсяного, гречневого сырья и так далее.

Также наши специалисты следят и за контролем качества продуктов питания. Контрольно-испытательный комплекс – это своеобразный пропускной пункт. Здесь ученые тесно сотрудничают с технологами-производственниками.

Наталья Комарова, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания:

Бывает превышение, например, по содержанию нитратов, но, как правило, мы контролируем сырье, очень даже часто, из которого потом будет изготовлена продукция. Такое сырье бракуется и не пускается в переработку. Продукция из него не изготавливается. Если это импортная продукция, бывает, нарушения связаны с тем, что импортная продукция изготавливается по нормативным документам, отличным от наших. В этом случае такая продукция просто не ввозится в Республику Беларусь, она возвращается уже изготовителю.