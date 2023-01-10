«Профсоюзы никогда не забывали своих людей». Акция «От всей души» заглянула в гости к белоруске из Крупского района

Новости Беларуси. Благотворительная акция для пожилых «От всей души» продолжает путешествовать по Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На этот раз волонтеры отправились в агрогородок Худовцы Крупского района.

Заглянули в гости к Розалии Сницкой. Более 10-ти лет она проработала зоотехником на предприятии «Майское-Агро». А в сфере животноводства и вовсе с 1979 года. Сегодня Розалия Владимировна носит почетное звание ветерана труда. С подарками и поздравлениями ее навестили представители профсоюзной организации, а также бывшие коллеги – работники АПК и молодой специалист. Встреча получилась душевной. За чашкой чая Розалия Владимировна поделилась интересными историями из трудовой деятельности.