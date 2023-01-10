«Профсоюзы никогда не забывали своих людей». Акция «От всей души» заглянула в гости к белоруске из Крупского района
Новости Беларуси. Благотворительная акция для пожилых «От всей души» продолжает путешествовать по Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На этот раз волонтеры отправились в агрогородок Худовцы Крупского района.
Заглянули в гости к Розалии Сницкой. Более 10-ти лет она проработала зоотехником на предприятии «Майское-Агро». А в сфере животноводства и вовсе с 1979 года. Сегодня Розалия Владимировна носит почетное звание ветерана труда. С подарками и поздравлениями ее навестили представители профсоюзной организации, а также бывшие коллеги – работники АПК и молодой специалист. Встреча получилась душевной. За чашкой чая Розалия Владимировна поделилась интересными историями из трудовой деятельности.
Розалия Сницкая:
Нас профсоюзы всегда навещают на все праздники. Даже когда маленькие подарочки привозили животноводам, это была такая радость!
Екатерина Будник, главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Майское-Агро»:
Она мне рассказала, допустим, как она начала свой трудовой путь, также рассказала, какие раньше были условия. У нее были свои наставники тоже, которые ей помогали, наставляли ее.
Лилия Федькина, председатель Крупского районного объединения профсоюзов:
Профсоюзы никогда не забывали своих людей и ветеранов тем более, поэтому стараемся посетить всегда всех.
В рамках благотворительной акции профсоюзы совместно с общественными объединениями района также посетили пациентов отделения Холопеничской больницы. Кроме того, на постоянной основе волонтеры помогают пожилым с колкой дров и расчисткой территории от снега.
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