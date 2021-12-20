Новости Беларуси. Президенту Беларуси Александру Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений. Соответствующие вопросы обсуждаются 20 декабря на докладе главе государства министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В мероприятии также принимают участие премьер-министр Роман Головченко и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки» внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил.

Александр Лукашенко подчеркнул, что надо, коль взялись за этот вопрос, МИД привести в надлежащий вид в соответствии с теми задачами, которые предстоит решать.

В целом глава государства отметил, что соответствующий вопрос плановый и даже немного застарелый.

Александр Лукашенко:

Месяца уже два-три прошло после того, как договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность Министерства иностранных дел. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится сегодня Беларусь. Все мы видим и понимаем, что происходит. Особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наш восточный и южный векторы. Поэтому было условие и мое поручение правительству и МИД пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства, заграничных представительств на этих векторах нашей внешнеэкономической деятельности.

Как отметил Владимир Макей, во исполнение поручений Президента в целях усиления работы в странах СНГ и на дальней дуге, интенсификации внешнеэкономической и информационной деятельности МИД совместно с Администрацией Президента и правительством подготовлен комплексный план по реформированию системы. В ходе работы в том числе изучались предложения и видение ситуации в загранучреждениях страны.