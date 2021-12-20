Проблемы на работе или в семье. Что делать, если нет новогоднего настроения?

Зимние праздники все ближе, а настроение на нуле? Не беда. Окунуться в атмосферу веселья помогут несколько верных способов. Юлия – настоящий фанат Нового года. Девушка уверена, предпраздничные хлопоты – лучшее средство от хандры.
Зимние праздники все ближе, а настроение на нуле? Не беда. Окунуться в атмосферу веселья помогут несколько верных способов. Юлия – настоящий фанат Нового года. Девушка уверена, предпраздничные хлопоты – лучшее средство от хандры.
Юлия Соловьева:
Это время ожидания чего-то светлого и доброго, что ждет нас впереди. Я стараюсь поддерживать такое настроение не только себе, но и родным и близким. Мы начинаем украшать наш дом, посещаем различные новогодние мастер-классы, ярмарки, мероприятия. Сейчас занимаюсь приятным делом – выбираю подарки для родных и близких, хочется, чтобы у них в новогоднюю ночь исполнились желания.
Материальные трудности, заморочки на работе или в семье – настроение может улетучиться совсем по разным поводам. Когда даже погода за окном не оправдывает наших ожиданий, настроиться на позитив совсем непросто.
Наталья Евтихова, психолог:
У людей пропадает надежда на лучшее, бывает такое в жизни. Особенно с годами. Если раньше Новый год или какой-то праздник – это всегда начало хорошего, то сейчас некоторые люди в этом сомневаются. Поэтому их настроение не всегда радостное.
Надежда Цыркун, психолог:
Наступает момент подведения итогов, к чему же я прихожу в своей жизни не только за год, но и вообще за прожитые годы. И надо задумать желание, у нас есть возможность изменить все.
Вспомнить беззаботную радость из детства поможет запах хвои и мандаринов. Красавица елка, яркие гирлянды, рождественская музыка и праздничные фильмы – с таким набором остаться равнодушным к Новому году не получится.
Наталья Евтихова:
Очень заражает среда, в которой празднично. Сейчас торговые центры так прекрасно украшены. В них фотозоны, там бегают дети, веселятся. Кстати, дети всегда ждут праздника. И от них буквально можно заразиться.
Если утратили интерес не только к новогодней атрибутике, но и к общению с близкими и выходам в свет – это серьезный повод задуматься над своим состоянием и начать учиться радоваться жизни заново.
Надежда Цыркун:
Надо всегда представить, что есть люди, которым гораздо хуже, чем вам. Надо иметь совесть, чтобы жаловаться на то, что вам плохо. Вы поймете, правильно ли вы мыслите, так ли вы чувствуете, цените ли вы то, что имеете.