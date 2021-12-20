Проблемы на работе или в семье. Что делать, если нет новогоднего настроения?

Зимние праздники все ближе, а настроение на нуле? Не беда. Окунуться в атмосферу веселья помогут несколько верных способов. Юлия – настоящий фанат Нового года. Девушка уверена, предпраздничные хлопоты – лучшее средство от хандры.

Юлия Соловьева:

Это время ожидания чего-то светлого и доброго, что ждет нас впереди. Я стараюсь поддерживать такое настроение не только себе, но и родным и близким. Мы начинаем украшать наш дом, посещаем различные новогодние мастер-классы, ярмарки, мероприятия. Сейчас занимаюсь приятным делом – выбираю подарки для родных и близких, хочется, чтобы у них в новогоднюю ночь исполнились желания. Материальные трудности, заморочки на работе или в семье – настроение может улетучиться совсем по разным поводам. Когда даже погода за окном не оправдывает наших ожиданий, настроиться на позитив совсем непросто.

Наталья Евтихова, психолог:

У людей пропадает надежда на лучшее, бывает такое в жизни. Особенно с годами. Если раньше Новый год или какой-то праздник – это всегда начало хорошего, то сейчас некоторые люди в этом сомневаются. Поэтому их настроение не всегда радостное.

Надежда Цыркун, психолог:

Наступает момент подведения итогов, к чему же я прихожу в своей жизни не только за год, но и вообще за прожитые годы. И надо задумать желание, у нас есть возможность изменить все. Вспомнить беззаботную радость из детства поможет запах хвои и мандаринов. Красавица елка, яркие гирлянды, рождественская музыка и праздничные фильмы – с таким набором остаться равнодушным к Новому году не получится.

Наталья Евтихова:

Очень заражает среда, в которой празднично. Сейчас торговые центры так прекрасно украшены. В них фотозоны, там бегают дети, веселятся. Кстати, дети всегда ждут праздника. И от них буквально можно заразиться.

Если утратили интерес не только к новогодней атрибутике, но и к общению с близкими и выходам в свет – это серьезный повод задуматься над своим состоянием и начать учиться радоваться жизни заново.