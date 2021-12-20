«Достойный пример патриотизма». Президент поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником

Новости Беларуси. На защите целостности и независимости государства. 20 декабря в Беларуси отмечается День сотрудника органов госбезопасности. Более века назад была образована военная контрразведка. И в течение многих десятилетий эта дата отмечалась неофициально как День чекиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тех пор белорусские спецслужбы прошли долгий путь становления. И сегодня, сочетая лучшие традиции старших поколений и передовые достижения современности, представители ведомства защищают наше государство от всевозможных угроз. Коллектив Комитета госбезопасности с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В самые сложные периоды отечественной истории чекисты защищали суверенитет и независимость Родины, проявляя достойный пример патриотизма, стойкости и мужества. Продолжая славные традиции своих предшественников, вы решительно противостоите современным вызовам и угрозам безопасности страны, действуете на упреждение для сохранения стабильности и единства нашего общества.