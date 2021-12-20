В тренде тотал лук, он омолаживает. Как сочетать цвета в одежде?

Васильковый Шагала. Подсолнуховый Ван Гога. За каждым цветом свой характер и настрой. Палитра врезается в память. Выливается в спектр эмоций. Формирует впечатление. Это наша визитка, маркер, зеркало.

Александра Магирани, психолог:

Есть такая наука, как психология цвета, которая изучает вопрос, как на нас влияют цвета. Можно разозлиться, увидев свитер такого же цвета, как у твоего бывшего мужа, или, наоборот, поностальгировать, если мы видим цвет наших любимых детских желтых ботиночек. Синий и голубой цвет – это цвета доверия, мира, гармонии. Соцсети используют синий, потому что это цвет коммуникации и доверия.

Небесный для переговоров. Изумрудный для спокойствия. Роковой алый для адреналина. Нужный тон в нужном месте способен расположить людей. И наоборот. Мрачный черный может оттолкнуть. Цвет солнца – символ позитива, радости. Но и желтые тюльпаны – вестники разлуки. В разных странах свой менталитет и штрих-коды.

Александра Магирани:

Белый цвет – это цвет снега, молока, платье невесты. Некое начало, легкость, почему укоренилось такое выражение: начать с чистого листа. Белые рубашки носят, чтобы произвести хорошее впечатление. Это считается пустым цветом. Может вызвать тоску, фрустрацию. Оттуда и выражение пошло – видеть пелену перед глазами. Фиолетовый – цвет таинственный, в природе его редко встретишь. В психологии цвета принято считать, что это цвет роскоши. Если мы много будем использовать фиолетового цвета, то это может приводить к депрессии. Золотое правило стилистов: не больше трех цветов в образе. Все зависит от случая. Для романтики подойдет пастель Моне. Причем, светло-розовый, жемчужный и другие цвета сочетаются между собой. Выбирайте для них летящие ткани и порхайте навстречу к прекрасному.

Анна Ботян, стилист:

Извечный вопрос: как сочетать цвета. Важно, чтобы по тональности теплые или холодные оттенки были в одном образе. Мы сегодня использовали теплые оттенки. У нас голубая юбка с бордовой клеткой, бордовый и красный – это один спектр. Красный – это соседний с желтым или оранжевым, поэтому мы можем смело добавлять сюда желтый.

Это работает. Плаксивую погоду и плохое настроение сотрет яркий цвет. Мандариновый, малиновый, сочный коктейль подарит улыбку. Но и слишком приторные, кислотные цвета могут раздражать и отпугивать. Если в ежедневнике светит деловая встреча, перейдите на сторону мягких приглушенных оттенков. Сирену оставьте для вечеринки. Разбавляйте броские цвета нейтральными. Используйте в аксессуарах. Тогда будете на стиле, а не сплошным восклицательным знаком.

Анна Ботян:

В тренде такой прием, как тотал лук – это когда практически весь образ в одном цвете. При этом фактуры могут быть разные. Например, трикотажный костюм одного цвета. И сверху такого же цвета косуха. Это смотрится богато, омолаживает. Наша модель брюнетка, мы выбрали тотал лук светлого цвета, но при этом подчеркнуть ее темноту волос, мы взяли грубые, черные ботинки. И чтобы все-таки это между собой сочеталось, добавили светлую сумочку с черной контрастной ручкой.

Психологи уверяют: в хорошо освещенном кабинете в светлых тонах работа будет идти как по маслу. Плодотворно и успешно. А вот королевский синий будут давить и выгонять из офиса. Поэтому мода модой, а ко всему нужно подходить с головой.